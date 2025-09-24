El nuevo tráiler de la quinta temporada de Stranger Things adelanta una última aventura para el grupo de Hawkins

El Club Fuego Infernal y sus aliados están listos para una última misión que pone en peligro sus vidas.

Netflix ha presentado un nuevo tráiler de la quinta temporada de Stranger Things.

El vídeo repasa la evolución de esta popular serie.

También revela muchas imágenes nuevas del final de la serie.

¡Atención! Sobre todo si eres fan de Stranger Things, pues Netflix reveló un nuevo tráiler de la quinta temporada de la exitosa serie. Spoiler alert, está lleno de imágenes emocionantes y a la vez preocupantes.

Bajo el título "One Last Adventure" (Una última aventura), el tráiler comienza con fragmentos de audio de los creadores Matt y Ross Duffer, el productor ejecutivo Shawn Levy y el elenco de la serie sobre el viaje de 10 años que han vivido con Stranger Things. El vídeo también incluye imágenes detrás de cámaras de las primeras cuatro temporadas de la serie de terror y ciencia ficción, que se reproducen sobre muchas de las citas mencionadas anteriormente del grupo.

Afortunadamente, no pasa mucho tiempo antes de que la atención se centre en la última temporada de la exitosa serie de Netflix. El elenco y el equipo repasan la producción de Stranger Things 5 antes de dar algunas pistas sobre su último episodio, acompañadas de las nuevas imágenes mencionadas anteriormente.

"Esta es la temporada más grande que hemos tenido», dijo Ross Duffer, antes de añadir: «En términos de acción, en términos de efectos visuales [y] en términos de historia. En última instancia, lo que la gente quiere es ver a estos personajes juntos [por] última vez".

"Es más una aventura y una misión, lo que me gusta mucho", dijo Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven. "Todo el mundo está realmente metido en la acción. Nadie se queda sentado con un walkie-talkie. Todos están a tope, dándolo todo".

¡Parece que será una serie épica! Sin embargo, hay algunas declaraciones de algunos miembros del elenco que han sembrado la duda en mi mente sobre la posibilidad de que algunos personajes no vivan felices para siempre una vez que termine una de las mejores series de Netflix.

«Esta temporada trata sobre luchar hasta el final, incluso cuando no sabes si vas a ganar», dijo Maya Hawke, que interpreta a Robin.

«Hemos cerrado el círculo», añadió Caleb McLaughlin, que interpreta a Lucas, antes de bromear: «Los fans quedarán realmente satisfechos con el final».

«¿Incluso cuando no sabes si vas a ganar?». Suena siniestro, Hawke. ¿Y «realmente satisfechos», McLaughlin? Estoy seguro de que habrá una parte de los fans que no estará contenta con el final de Stranger Things porque, seamos sinceros, no se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo.

¿Qué te pareció el reportaje sobre el legado? ¿Hay algo significativo en los nuevos clips que veamos que insinúe lo que les espera a nuestros héroes? Cuéntamelo en los comentarios. Una vez que lo hayas hecho, ponte al día con todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 5 de Stranger Things, cuyo primer volumen saldrá a la venta el 26 de noviembre.