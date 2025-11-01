Ballad of a Small Player es la nueva película de Netflix que tienes que ver esta semana, pero su protagonista, Colin Farrell, advierte que es una "sobrecarga sensorial"

¿No sabes qué ver en Netflix? No te preocupes, este 29 de octubre llega a la pantalla "Ballad of a Small Player".

Protagonizada por Colin Farrell, Fala Chen y Tilda Swinton, y dirigida por Edward Berger, director de Conclave y All Quiet on the Western Front, la nueva película nos transporta a Macao, en la costa sur de China.

Allí encontramos a Lord Doyle (Farrell), un hombre con una adicción al juego tan grave que lo ha llevado al borde de perderlo todo después de pedir prestado dinero donde ha podido para mantener la ilusión de ser un lord (spoiler: no lo es). Cuando la investigadora Cynthia Blithe (Swinton) se enfrenta a Doyle por robar casi un millón de libras a una anciana, él se da a la fuga.

Doyle recurre a Dao Ming (Chen), un trabajador de un casino local de buen corazón, para que le ayude, y lo lleva a un refugio donde se enfrenta al dilema moral de intentar finalmente arreglar las cosas. Pero hay otro elemento en juego en la historia... ¿qué parte de lo que está sucediendo es solo producto de la imaginación de Doyle?

Ballad of a Small Player es un viaje salvaje de principio a fin, y además está muy bien elaborado. Pero si vas a ver la nueva película esta semana, y te recomiendo encarecidamente que lo hagas, presta atención al consejo de Colin Farrell de que se trata de una completa "sobrecarga sensorial".

Ballad of a Small Player no es solo una "sobrecarga sensorial" en la pantalla, afirma Colin Farrell

Ballad of a Small Player | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

“Fue un rodaje loco, una época completamente insana en Macao”, dijo Farrell durante una sesión de preguntas y respuestas de la BAFTA. “Es una ciudad muy interesante, llena de contradicciones extremas, con muchísima cultura y una arquitectura impresionante, desde los años coloniales hasta las construcciones más extravagantes de la zona de casinos.

“Todo es tan real como la película y el guion, y la experiencia de estar ahí fue una verdadera sobrecarga sensorial. Eso alimentó el trabajo de todos, tanto frente como detrás de la cámara.”

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si nunca has oído hablar de Macao, no te culpo. Es una región autónoma situada al otro lado del delta del río Perla, frente a Hong Kong, y actualmente es conocida como “la Las Vegas de Asia”. Podrías perdonar a cualquiera por pensar que Ballad of a Small Player fue filmada en Las Vegas durante los primeros minutos (por ejemplo, hay una réplica bastante precisa del hotel Venetian), pero es la fusión de mundos en la película lo que realmente eleva la narrativa.

“Hay una zona encantadora y tranquila de Macao llamada Coloane, que es un antiguo pueblo pesquero con calles pequeñas y sinuosas, cafeterías diminutas, motonetas, habitantes macaenses y muy pocos turistas”, añade Farrell. Esa ubicación ocupa buena parte de la sección media del filme, ofreciendo un giro sorprendente en la historia de Doyle.

Es el único lugar que le permite enfrentarse a su verdadero yo sin distracciones, y casi no puede soportarlo. Súmale la abrumadora franja de casinos y el espacio intermedio de Hong Kong (entenderás a qué me refiero cuando la veas), y “sobrecarga sensorial” es, sin duda, la descripción más acertada que se puede dar.

Farrell también comenta que Ballad of a Small Player es “visualmente estridente”, y en efecto, la fotografía, las locaciones y el riesgo artístico son lo que la distinguen de cualquier otra cosa que vayas a ver en Netflix en las próximas semanas. Si eso no fuera suficiente, espera a escuchar la banda sonora impresionante que acompaña el conflicto interno de Doyle.

¿Aún no te convences de verla? Para mí, la escena de baile a mitad de los créditos entre Farrell y Swinton es razón suficiente para reproducir la nueva película. Puede que no vayan a competir en Strictly Come Dancing pronto, pero es la forma más inesperadamente perfecta de cerrar una aventura tan frenética.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.