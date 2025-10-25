3 de las mejores series de HBO Max estrenadas en 2025 con un 100% en Rotten Tomatoes

No es de extrañar que una empresa cuyo eslogan rezaba "no es televisión, es HBO" cuente con una gran cantidad de series con puntuaciones perfectas en Rotten Tomatoes disponibles en uno de los mejores servicios de streaming, pero no solo estamos hablando de sus clásicos de la «edad de oro» de la televisión, ya que la programación de HBO Max para 2025 incluye varias series con una puntuación del 100 % por parte de la crítica.

Por supuesto, la lista de las mejores series de HBO Max de este año ocuparía mucho más espacio del que tengo aquí, pero series como The Last of Us, White Lotus, The Gilded Age, Hacks y Peacemaker merecen una mención especial.

Sin embargo, para reducir la lista, he seleccionado lo mejor de lo mejor según los expertos, eligiendo las series con una puntuación del 100 % en Rotten Tomatoes por parte de los críticos. Hay comedia negra, crímenes reales y un retrato desgarrador de una leyenda del entretenimiento, así que sigue leyendo para descubrir tu próxima obsesión en streaming.

The Chair Company

The Chair Company | Official Trailer | HBO Max - YouTube Watch On

Estreno: desde el 12 de octubre

Episodios: 8

Cast: Tim Robinson, Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco

De Tim Robinson y Zach Kanin, el dúo detrás de la hilarante y caótica I Think You Should Leave, The Chair Company puede parecer inicialmente otra comedia más sobre el lugar de trabajo, antes de que una presentación fallida se convierta en una investigación paranoica sobre una conspiración corporativa.

Como ocurre con la mayoría de las cosas en las que se involucra Robinson, The Chair Company ha recibido elogios de la crítica, y The Times ha calificado la serie como "absolutamente original en una época en la que hay tan pocas cosas que lo sean". Por supuesto, aquellos que no estén familiarizados con el estilo específico de comedia anárquica del comediante pueden encontrar que la serie cuesta un poco acostumbrarse, pero como señaló The Hollywood Reporter, "aquellos que ya se han aficionado a su estilo peculiar están de enhorabuena".

The Chair Company ya ha demostrado ser una de las comedias más extravagantes de 2025 y, con los últimos episodios en camino, ahora es un buen momento para ponerse al día.

The Yogurt Shop Murders

Estreno: Desde el 3 de agosto

Episodios: 4

Cast: NA

Esta serie documental, ideal para los aficionados al crimen real, explora las secuelas y la investigación del asesinato de cuatro adolescentes en una yogurtería de Austin en 1991. Aunque dos hombres fueron condenados por el crimen, posteriormente fueron puestos en libertad y, en el momento de su emisión, el caso seguía sin resolverse. Curiosamente, un mes después de la emisión de la serie, las pruebas de ADN modernas identificaron al fallecido asesino en serie Robert Eugene Brashers como el probable autor.

La serie ha sido elogiada por la crítica por la sensibilidad con la que aborda un crimen tan horrible. La revista TIME destacó cómo la serie se mueve entre el documental sobre crímenes reales y el comentario sobre el género, afirmando: «A diferencia de los manifiestos contra los crímenes reales, que se han convertido en un subgénero habitual de los crímenes reales, The Yogurt Shop Murders también ilustra cómo contar historias tan dolorosas puede ser un camino hacia la curación». Por su parte, Rolling Stone califica la serie como «una vívida meditación sobre el dolor y la memoria, y el poder de cada una de estas fuerzas intangibles para consumirnos y definirnos», muy lejos del sensacionalista estilo «quién lo hizo» de los documentales sobre crímenes reales.

Si buscas algo que profundice un poco más que el típico misterio de asesinato real, The Yoghurt Shop Murders es una serie de televisión que no te puedes perder.

Pee-wee as Himself

Estreno: Desde el 23 de mayo

Episodios: 2

Cast: Paul Reubens

Compilada a partir de más de 40 horas de entrevistas entre el actor Paul Reubens, intérprete de Pee-wee Herman, y el cineasta Matt Wolf, Pee-wee as Himself es una exploración íntima y cruda de un hombre que pasó gran parte de su carrera luchando entre su personalidad dentro y fuera de la pantalla. También sirve en cierta medida como elogio fúnebre de Reubens, ya que el actor sabía que padecía una enfermedad terminal durante la producción, aunque Wolf no lo sabía.

La serie ofrece una visión particularmente íntima de un hombre del que, entre la personalidad de Pee-wee y los titulares de la prensa sensacionalista, pocos conocían la versión auténtica. «Pee-wee as Himself ofrece un retrato conmovedor de un artista que rara vez se revelaba públicamente», afirma NPR, mientras que la revista TIME se hace eco de que «la mayor contribución de Wolf es documentar fielmente su diálogo abierto, a veces desagradable, con una figura que era muy conocida pero que, hasta ahora, nunca se había comprendido».

Ya sea por nostalgia hacia uno de los mejores animadores de la televisión infantil o simplemente por interés en conocer una vida única en Hollywood, cualquiera que aún no haya visto Pee-wee as Himself puede ver los dos apasionantes episodios en streaming ahora mismo.