Este drama de HBO Max, con un 98% en Rotten Tomatoes, es una de las pocas series postapocalípticas bien hechas

Me encantan los buenos dramas postapocalípticos. Desde grandes éxitos del género como Mad Max, La carretera y The Walking Dead hasta historias más tranquilas sobre el fin del mundo como Y: El último hombre y La tierra permanece, he pasado años viendo a solitarios luchar contra páramos, zombis y entre ellos mismos.

El género suele basarse en la violencia, la venganza o la supervivencia brutal, pero nada de ese linaje me preparó para Station Eleven, que finalmente estará disponible para su transmisión en el Reino Unido gracias al lanzamiento de HBO Max el próximo mes (en Estados Unidos se puede ver desde su estreno en 2021, mientras que en Australia se puede ver en Stan).

Station Eleven no es tan conocida como otras series del servicio, como The Pitt y Euphoria, pero les recomiendo que no se la pierdan. Es una serie que plantea una pregunta mucho más inquietante sobre la supervivencia postapocalíptica: ¿y si sobrevivir no fuera lo más difícil?

Una frase que se repite en Station Eleven es aparentemente sencilla: «La supervivencia no es suficiente». La frase se convierte en la tesis de la serie: que la supervivencia sin arte es vacía y que la supervivencia sin conexión es incompleta. Se trata de una historia postapocalíptica poco común que se preocupa menos por el colapso en sí y más por lo que decidimos llevar adelante.

Evitaré revelar detalles importantes, pero Station Eleven me sorprendió constantemente y luego me ofreció un final que me pareció real, genuino y totalmente merecido. Incluso me hizo reconsiderar el poder del arte, y pocas series de televisión pueden presumir de eso.

Después del colapso

Himesh Patel como Jeevan en Station Eleven

La historia de Station Eleven se centra en un puñado de personajes clave y en la forma en que sus vidas se entrelazan a lo largo del tiempo, antes y después del colapso de la civilización. En el «después», sigue a la Traveling Symphony, un grupo de actores itinerantes que representan obras de Shakespeare mientras se desplazan en un bucle constante alrededor del lago Michigan, visitando las comunidades dispersas que quedan.

Lo que Station Eleven hace mejor que la mayoría es la narración no lineal. Mientras que este recurso se utiliza a menudo para ocultar información clave, aquí va remodelando gradualmente tu comprensión del tipo de historia que estás viendo.

Al principio, parece un drama de supervivencia crudo. Luego insinúa ciencia ficción. Pero cada vez que crees que lo has definido, vuelve a cambiar, guiándote suavemente hacia un lugar más reflexivo e inesperado, sin perder nunca el rumbo.

Y no creas que el viaje carece de tensión: todos los elementos familiares del drama postapocalíptico están aquí: ataques de animales, peleas con cuchillos, traición, venganza. Pero se dejan en un segundo plano. Se oyen más de lo que se ven. Ocurren justo fuera de cuadro. Y cuando llega el verdadero horror, impacta más precisamente porque la serie no te ha insensibilizado ante él durante todo el tiempo.

Danielle Deadwyler como Miranda en Station Eleven.

El elenco es excepcional en todos los sentidos. Mackenzie Davis protagoniza la serie con una interpretación silenciosamente poderosa como Kirsten, mientras que Himesh Patel aporta calidez y vulnerabilidad a Jeevan, convirtiendo su trayectoria en uno de los hilos conductores emocionales de la serie. Danielle Deadwyler destaca especialmente como Miranda, capturando tanto la fragilidad como la fuerza interior de una manera que perdura mucho después de que terminen sus escenas. Incluso los personajes secundarios están muy bien desarrollados, y cada uno de ellos tiene espacio para crecer, cambiar y sorprenderte, otro logro poco común en un género que a menudo reduce a las personas a arquetipos.

Hacía mucho tiempo que no veía una serie en la que el crecimiento de cada personaje se sintiera genuinamente merecido. Station Eleven toma los tropos familiares de la profecía, la redención y la venganza y los transforma en algo mucho más humano, llenando la historia de momentos de aprendizaje, reconocimiento y conexión.

