Wrapped 2025: El fenómeno del podcast en cifras récord

¿Eres amante de los podcasts en Spotify? De ser así, debes conocer los más escuchados durante 2025.

Ya está demostrando ser el lanzamiento más grande hasta la fecha desde que salió. En las primeras 24 horas, Wrapped 2025 alcanzó más de 200 millones de usuarios activos, un aumento del 19% año contra año y más de 500 millones de compartidos, un aumento del 41% año contra año.

Este es el Top 10 de los podcasts más escuchados en México en 2025:

Por tercer año consecutivo, Relatos de la Noche se mantiene como el podcast más escuchado de México. Y no solo eso: sigue siendo el podcast en español más escuchado del mundo, reafirmando el poder global de las historias hechas desde México para el mundo.

2025, el año del video podcast en México

El formato tuvo un salto evolutivo contundente. El consumo de video podcasts creció más de 140% en México y los creadores mexicanos apostaron por el video, publicando 65% más horas de contenido en video que el año anterior. El video podcast dejó de ser un experimento para convertirse en la forma más directa, expresiva y poderosa de contar historias y conectar con audiencias en Spotify.

Episodios de Podcasts más escuchados en México en 2025

Top Nuevos Podcasts Lanzados en 2025

Los estrenos también tuvieron su momento. Estos fueron los nuevos títulos que más crecieron entre los oyentes: