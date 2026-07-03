Warner Bros. se dispone a adaptar otra sensación de terror de Creepypasta tras el éxito de "Backrooms", de A24, pero no sé muy bien qué pensar al respecto

Warner Bros. adaptará la novela "Siren Head", de Trevor Henderson, para la pantalla grande

El director de armas Zach Cregger y Brian Duffield, de "Whalefall", están trabajando en el guión

Esta noticia llega después de que "Backrooms", de A24, se convirtiera en la segunda película de terror con mayor recaudación de 2026

Estamos viendo cómo resurge la tendencia de las adaptaciones de Creepypasta, y «Siren Head» es el próximo fenómeno de terror de Internet que se adaptará a la pantalla grande.

Las películas basadas en Creepypasta han variado en calidad a lo largo de los años, ya sea la terrible «Slender Man» o la aclamada por la crítica «Backrooms», y parece que estamos a punto de tener aún más películas de terror nuevas basadas en estos terroríficos relatos en línea.

En cuanto a Siren Head, ya cuenta con un sólido equipo detrás. La creación original de Trevor Henderson ha sido adquirida por Warner Bros., y Zach Cregger (de Weapons) y Brian Duffield (de Whalefall) están trabajando en el guión, según informes de Deadline.

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Siren Head tiene todos los ingredientes para ser una película de terror exitosa, pero, por supuesto, es demasiado pronto para decir si alguna vez alcanzará las alturas de Backrooms, que se convirtió en la segunda película de terror más taquillera de 2026 con recaudaciones de 331 millones de dólares.

La pregunta es: ¿funcionará una película de Siren Head como largometraje? Por el momento, no estoy del todo convencido.

El cortometraje de Siren Head estuvo bueno, pero no estoy seguro de que sea necesario hacer un largometraje

Siren Head- Horror Short Film - YouTube Watch On

A veces, menos es más. Eso es lo que pienso de Siren Head, ya que esta espeluznante criatura misteriosa encaja muy bien en formatos de entretenimiento breves, como videos de YouTube y juegos de terror rápidos. ¿Tendrá el mismo impacto con una duración más larga?

Las historias de Creepypasta suelen ser bastante simples, y Siren Head no es la excepción. La criatura es conocida por camuflarse con su entorno antes de atacar a cualquiera que se encuentre cerca; la página de la wiki de Siren Head explica que es responsable de «un gran número de desapariciones en zonas suburbanas y rurales».

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Por más aterrador que sea, me preocupa que no haya suficiente sustancia para que esto funcione, y que nos aburramos del modus operandi de Siren Head de perseguir y matar a cualquiera que se cruce en su camino, aparentemente sin razón alguna, antes de volver a hacerlo todo de nuevo.

Backrooms, por otro lado, es más bien un juego que va ganando intensidad poco a poco y requiere una exploración profunda para descubrir el verdadero horror, razón por la cual creo que ha tenido un éxito excepcional en las salas de cine. Hay muchas áreas, historia y monstruos por explorar, y la comunidad de Backrooms está llena de niveles creados por los fans que presentan nuevas amenazas e ideas.

Al igual que en Backrooms, las posibilidades narrativas parecen infinitas. Es un espacio vasto y aterrador con un diseño de escenarios extraño y ese característico diseño de sonido ambiental oscuro que nos mantiene al borde del abismo. Cualquier personaje puede adentrarse en él, a menudo saliendo de la realidad de manera inesperada sin que se note. Es ideal para múltiples adaptaciones e interpretaciones, mientras que Siren Head tal vez no esté a la altura de eso.

Pero, como dije, hay un equipo sólido detrás de él. Es muy posible que nos dirijamos hacia una nueva era de adaptaciones muy efectivas de Creepypasta, y me emociona la idea de que eso sea cierto.

Seguiré de cerca a Siren Head, y espero que, después de todo, resulte ser una emocionante adaptación de largometraje.

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