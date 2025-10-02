The Gundam Base Pop-Up Store llega por primera vez a México con piezas exclusivas

¡Atención! Sobre todo si eres fan de The Gundam, pues Bandai Namco anuncia la llegada de la Base Pop-Up Store a México.

Es importante mencionar que se trata de un evento histórico para los fans de Gundam y del coleccionismo japonés. La tienda itinerante que ha dado la vuelta al mundo desde hace varios años llega por primera vez a Latinoamérica, y la Ciudad de México será testigo de ello; estará del 31 de octubre al 16 de noviembre en Av. Pdte. Masaryk 148, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México.

La Gundam Base Pop-Up Store forma parte de la celebración global del 45º aniversario de Mobile Suit Gundam, la icónica marca japonesa, que ha traspasado fronteras durante diferentes generaciones. Lo que la hace única son los productos de colección más exclusivos que podrán encontrar los fans, ya que, estos no se podrán adquirir en México en ninguna otra tienda física, ni en línea.

Durante más de cuatro décadas, Mobile Suit Gundam se ha consolidado como una de las franquicias más influyentes del anime a nivel mundial, con impacto tanto en la animación como en la cultura del coleccionismo. Los productos GUNPLA son un fenómeno global que reúne a millones de entusiastas y constructores en todo el mundo.

Entre las sorpresas que ofrecerá la tienda se encuentran:

Figuras exclusivas diferentes cada semana.

Piezas limitadas disponibles únicamente en esta Gundam Base Pop-Up.

Actividades para que los fans vivan de cerca la experiencia Gundam.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Bandai Namco) (Crédito de la imagen: Bandai Namco) (Crédito de la imagen: Bandai Namco)

"En México, el interés por la saga ha crecido de manera notable en los últimos años, convirtiéndose en un referente de la cultura pop japonesa y atrayendo a nuevas generaciones de fans que buscan vivir la experiencia de armar y coleccionar sus propios modelos", comentó César Muratalla, Director Comercial de Bandai Namco México.

Con esta pop-up store, Bandai Namco quiere acercar la experiencia Gundam a los fans mexicanos como nunca antes se había hecho en la región. La cual no solo es una oportunidad para adquirir piezas exclusivas, sino también un espacio para que la comunidad de coleccionistas disfrute.