Roku suma Apple TV a su oferta de suscripciones en México

¡Es oficial! Apple TV llega a "The Roku Channel" en México. ¿Estás listo para disfrutar del mejor contenido de la plataforma? A continuación todos los detalles.

A través de su cuenta Roku, los clientes ahora pueden suscribirse a Apple TV mediante Suscripciones Premium en The Roku Channel para acceder a las series premium de drama y comedia de Apple TV, películas, documentales innovadores, deportes en vivo y entretenimiento para niños y toda la familia, todo en una experiencia fluida e integrada.

"La incorporación de Apple TV a Suscripciones Premium en The Roku Channel es una victoria para todos: nuestros espectadores, la experiencia en nuestra plataforma y nuestros socios en Apple", dijo Gil Fuchsberg, Presidente de Suscripciones, Alianzas y Desarrollo Corporativo en Roku. "A través de la escala y el poder de la plataforma de Roku, podemos impulsar la interacción de los usuarios y el descubrimiento de servicios premium como Apple TV, al mismo tiempo que ampliamos las opciones y la flexibilidad en la forma en que acceden al mejor contenido por suscripción. Estamos entusiasmados por seguir expandiendo las opciones de Suscripciones Premium para nuestros usuarios con más socios de contenido, nuevas colaboraciones y promociones atractivas."

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Apple TV ofrece miles de horas de Apple Originals exclusivos, con nuevos estrenos cada semana y sin anuncios. Los suscriptores también pueden ver la MLS y Friday Night Baseball en vivo. Apple TV se lanzó en noviembre de 2019 como el primer servicio global de streaming completamente original y ofrece series galardonadas como "Pluribus", "Terapia sin Filtro, "Severance", "El estudio", "Monarch: legado de monstruos", "Hijack", "Caballos lentos", la muy esperada cuarta temporada de "Ted Lasso", entre otras. El catálogo en expansión de Apple Original Films incluye películas galardonadas como el éxito de verano nominado al Oscar "F1® La Película", "Eternidad" y el éxito nominado al Emmy "El abismo secreto", junto con estrenos muy esperados este año como "Outcome", "The Dink: pasión por el pickleball", "Mayday", "Matchbox: la película" y "El camino del pequeño guerrero".

Disponibles a través de la plataforma Roku y de The Roku Channel, Suscripciones Premium permite a los clientes suscribirse de forma sencilla a servicios de streaming populares utilizando su cuenta Roku, sin necesidad de crear inicios de sesión o contraseñas adicionales. Los clientes de Suscripciones Premium pueden acceder y reproducir fácilmente su entretenimiento con un solo inicio de sesión en su dispositivo Roku o la web y cuentan con la flexibilidad adicional de agregar o cancelar servicios en cualquier momento, directamente desde su dispositivo Roku o https://therokuchannel.roku.com/.

Los clientes de Roku pueden suscribirse a Apple TV en The Roku Channel por $169 pesos al mes o $1290 pesos al año en México. Los clientes elegibles también pueden aprovechar una prueba gratuita de 7 días.