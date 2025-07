Nintendo confirma a los protagonistas del live-acton de The Legend of Zelda: se acabaron los rumores

Después de meses de especulación, Nintendo ha puesto fin al misterio: la actriz Bo Bragason y el actor Benjamin Evan Ainsworth han sido confirmados oficialmente como Zelda y Link, respectivamente, en la esperada película live-action de The Legend of Zelda. El anuncio fue realizado por el propio Shigeru Miyamoto a través de la cuenta oficial de Nintendo en X, donde expresó su entusiasmo por ver a ambos actores en pantalla grande. El estreno está programado para el 7 de mayo de 2027.

Rumores, fan castings y una elección que podría gustar a muchos

Desde que se anunció el proyecto en 2023, las redes sociales se inundaron de teorías sobre quién interpretaría a la princesa de Hyrule. Uno de los nombres más sonados fue el de Hunter Schafer, actriz transgénero conocida por su papel en Euphoria, cuya estética y presencia escénica la convirtieron en una favorita entre los fans. Incluso se llegó a especular que el retraso de la película podría estar relacionado con negociaciones para incluirla en el reparto.

Sin embargo, con el anuncio de Bragason como Zelda, esos rumores han quedado oficialmente atrás. La actriz británica, con experiencia en producciones como Three Girls y Renegade Nell, aportará una nueva interpretación al icónico personaje5. Por su parte, Ainsworth, de solo 16 años, es conocido por su trabajo en The Haunting of Bly Manor y Flora & Ulysses.

(Image credit: Nintendo)

Lo que sabemos hasta ahora

La cinta será dirigida por Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes) y producida por Nintendo en colaboración con Sony Pictures. Aunque la trama aún se mantiene en secreto, se espera que sea una adaptación fiel al universo de Hyrule, con Link y Zelda enfrentando al malvado Ganon.

Con el cast principal confirmado, la expectativa por esta producción sigue creciendo. ¿Será el inicio de un universo cinematográfico de Nintendo? Todo apunta a que sí.