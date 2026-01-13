Netflix revela nuevos enemigos y más peligro en el nuevo teaser de ONE PIECE T2

¿Eres de los que no puede esperar más para el estreno de la segunda temporada de One Piece en Netflix? De ser así, estás en el lugar indicado, pues Netflix reveló el teaser oficial titulado "El surgimiento de los Baroque" para ONE PIECE: Rumbo a la Gran Ruta, en el que nos presenta a Baroque Works, una peligrosa y despiadada sociedad secreta de asesinos que marcará el rumbo de esta aventura.

Recordemos que la serie está protagonizada por Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd y Jacob Romero. A continuación te compartimos el teaser:

ONE PIECE: Temporada 2 | Avance oficial | Netflix - YouTube Watch On

Conoce a los villanos más peligrosos en la temporada 2

Charithra Chandran como Miss Wednesday

Lera Abova como Miss All-Sunday

David Dastmalchian como Mr. 3

Camrus Johnson como Mr. 5

Jazzara Jaslyn como Miss Valentine

Daniel Lasker como Mr. 9

Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek

La épica aventura de piratas en altamar de Netflix, ONE PIECE, regresa para la temporada 2, con adversarios más temibles que nunca y las cruzadas más peligrosas de su historia. Luffy y los piratas Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, un legendario pasaje marítimo donde la amenaza y el asombro se cruzan a cada instante. A medida que navegan las olas de un reino impredecible en busca del mejor tesoro del mundo, descubrirán islas extrañas y se encontrarán con los enemigos más majestuosos. ONE PIECE es una aventura pirata de acción real creada en colaboración con Shueisha y producida por Tomorrow Studios (una filial de ITV Studios) y Netflix.