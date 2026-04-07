Netflix expande el universo de ONE PIECE con nuevas series, especial LEGO y más

Hoy debe ser uno de los mejores días para los fans de One Piece, pues Netflix anunció increíbles sorpresas, incluyendo historias, experiencias e incluso productos.

La apuesta llega tras el rotundo éxito de su segunda temporada, que debutó en el primer lugar del Top 10 global de la plataforma, se mantiene como tendencia mundial en redes sociales y alcanzó una calificación perfecta del 100 % por parte de la crítica en Rotten Tomatoes.

Ante la creciente demanda, la compañía anunció una expansión integral de la franquicia, que incluye nuevos contenidos audiovisuales, experiencias inmersivas y una línea ampliada de productos. “La pasión de los seguidores de ONE PIECE no tiene comparación… vamos a apostar más fuerte que nunca para dar vida a la Gran Ruta en todos los medios”, afirmó Marian Lee, directora de Marketing de Netflix. Además, adelantó que este crecimiento abarcará desde nuevas producciones hasta colaboraciones especiales y mercancía oficial.

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(Image credit: Netflix)

Tercera temporada revelada

Uno de los anuncios más relevantes es la confirmación de la tercera temporada de la serie live-action, que llegará en 2027 bajo el título ONE PIECE: LA BATALLA DE ALABASTA. En esta nueva entrega, la historia llevará a Monkey D. Luffy y a los Sombreros de Paja al reino desértico de Alabasta, donde una guerra civil amenaza con destruir la nación de la princesa Vivi. La rebelión será impulsada en secreto por Sir Crocodile y su organización Baroque Works, lo que obligará a la tripulación a enfrentarse a nuevos enemigos y decisiones cruciales.

Los showrunners Joe Tracz e Ian Stokes destacaron la importancia de esta saga dentro del universo de la franquicia. “La saga de Alabasta es una de las historias más populares… la tercera temporada se basa en todo lo que hemos hecho hasta ahora para contar una historia de guerra épica y emotiva”, señalaron.

LEGO se une a la búsqueda del One Piece

(Image credit: Netflix)

Como parte de esta expansión, también se anunció el especial animado LEGO ONE PIECE, que se estrenará el 29 de septiembre. Esta producción en dos partes, creada por LEGO Group y Atomic Cartoons, reinterpretará los eventos de las primeras temporadas con el característico estilo de bloques, combinando comedia, acción y una narrativa accesible tanto para nuevos fans como para seguidores veteranos.

Más sorpresas para los fans

A esto se suma el desarrollo de THE ONE PIECE, una nueva serie de anime producida por WIT Studio en colaboración con Shueisha, Toei Animation y Fuji Television Network. Esta versión ofrecerá una reinterpretación del arco East Blue con tecnología visual avanzada, acercando la historia original a nuevas generaciones.

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Más allá del contenido en pantalla, Netflix también impulsa la presencia de la franquicia en el entorno digital y en la vida cotidiana de los fans. Nuevos espacios dedicados en Tudum y la plataforma permitirán seguir de cerca las novedades, mientras que un podcast oficial ofrecerá contenido exclusivo detrás de cámaras. A esto se suma una oferta ampliada de productos oficiales para que los seguidores puedan llevar la experiencia de ONE PIECE a su día a día.

Desde su estreno, la adaptación live-action ha acumulado cerca de 100 millones de visualizaciones y se ha consolidado como un fenómeno cultural global. Con esta nueva fase, Netflix busca fortalecer aún más el alcance de la franquicia y mantener a los Sombreros de Paja como un referente dentro del entretenimiento mundial, invitando tanto a nuevos espectadores como a fans de toda la vida a unirse a la aventura.