México será el punto de partida del tour global de ONE PIECE con Iñaki Godoy
Iñaki Godoy invita a los fans mexicanos a entrenar rumbo a la Gran Ruta
¡Atención! Te tenemos noticias increíbles, sobre todo si eres fan de One Piece, pues no solo se reveló un nuevo avance oficial de la segunda temporada, sino que Netflix anunció que Iñaki Godoy, protagonista de la popular serie live-action iniciará el tour global en Ciudad de México este 23 de febrero. A continuación todos los detalles.
A partir de este miércoles 11 de febrero, los fans podrán registrarse en este enlace, para participar por ser uno de los ganadores que serán parte de este día especial de diversión pirata y entrenamiento , en el que Iñaki Godoy recargará fuerzas con los fans, de cara a los nuevos desafíos y oponentes que serán parte de ONE PIECE: Rumbo a la Gran Ruta, que estrenará solo en Netflix el 10 de marzo.
La visita de Iñaki Godoy es parte de las 13 proyecciones y activaciones especiales para fans que se realizarán a nivel global, invitándolos a zarpar junto a los Sombreros de Paja y vivir su propio viaje rumbo a la Gran Ruta antes de su estreno global. Los fechas y ciudades son las siguientes:
- 23 de Febrero - Ciudad de México, México
- 26 de Febrero - Los Angeles, CA
- 27 de Febrero- 1 de Marzo - Bruselas, Bélgica
- 28 de Febrero - 1 de Marzo - París, Francia
- 4-8 de Marzo - Bukit Jalil, Malasia
- 5 de Marzo - Tokio, Japón
- 5-15 de Marzo - Jakarta, Indonesia
- 6-8 de Marzo - Milán, Italia
- Marzo - Rio de Janeiro, Brasil
- 8 de Marzo - Ciudad del Cabo, Sudáfrica
- 13-15 de Marzo - Taguig, Filipinas
- 7 -15 de Marzo - Bangkok, Tailandia
- 14 de Marzo - Kaohsiung, Taiwan
