Las nominaciones de Avatar: Fire & Ash a los Globos de Oro 2026 son descabelladas, pero mi elección para ganadora de Mejor Película no lo es

Parafraseando a Moira Rose, de Schitts Creek: la temporada de premios es mi favorita. Los Globos de Oro son la ceremonia que da inicio al año, y ya se han hecho públicas todas las nominaciones para 2026.

Me alegra decir que no hay mucha controversia al respecto (excepto por el hecho de agrupar los musicales y las comedias en una sola categoría, cuando se trata de dos géneros claramente diferentes). Sinners, Hamnet y Frankenstein lideran la categoría de mejor película dramática, mientras que One Battle After Another y Bugonia son nuestras candidatas en la categoría de comedia.

Aunque no hay ninguna película que haya sido necesariamente ignorada, hay dos cosas que me llaman la atención de inmediato. La primera es que Avatar: Fire & Ash ha sido nominada en varias categorías, incluida la de éxito de taquilla, sin haber sido estrenada aún. En esencia, las proyecciones están haciendo un gran trabajo aquí.

Pero la segunda es mi favorita. Siguiendo la estela de la categoría «esta película aún no se ha estrenado» está Marty Supreme, la nueva película de A24 protagonizada por Timothée Chalamet como un campeón ficticio de tenis de mesa.

Aunque Avatar no necesita precisamente el empujón de los Globos de Oro, la nominación de Marty Supreme a Mejor Película le ayudará enormemente y, en mi opinión, está siendo reconocida acertadamente como la mejor película de 2025.

Por qué tienes que ver Marty Supreme antes de los Globos de Oro 2026

Déjenme explicarles por qué Marty Supreme me ha sumido en un frenético caos semanas antes de su estreno. Les pongo en situación: estoy terminando felizmente mi trabajo de la semana un viernes por la tarde cuando recibo una invitación en mi bandeja de entrada.

Es para una proyección especial de Marty Supreme en la Tate Modern en menos de 24 horas, y despejo mi agenda a la velocidad de la luz.

Cuando salgo de la sala de proyección, podría derribar una puerta de una patada. Estoy rebosante de energía, me siento más fuerte que nunca y delirante de euforia. En pocas palabras, así es como te hace sentir Marty Supreme.

La nueva película de Josh Safdie es como un rayo embotellado, que avanza a un ritmo eléctrico con una sensación de dinamismo que no se pierde en ningún momento a lo largo de sus 149 minutos de duración. Eso es un logro en sí mismo, y no recuerdo la última vez que ver una película me hizo sentir tan vivo.

El día que la vi, escuché a alguien describir a Chalamet como un joven Al Pacino, y puedo ver claramente las similitudes en sus trayectorias profesionales. Chalamet nunca ha ocultado su deseo de convertirse en uno de los grandes, y esta es su gran oportunidad para conseguir su primer Óscar.

En este sentido, Marty y Chalamet se funden en uno. De hecho, creo que Chalamet habría manejado algunos de los desquiciados dilemas personales de Marty exactamente de la misma manera. Los diálogos son tan rápidos como la acción, como si estuvieras viendo constantemente una pelota de ping pong moviéndose por la cancha.

La estrella en decadencia de Gywneth Paltrow, Kay Stone, se utiliza de forma satisfactoria y astuta, mientras que la estrella de I Love LA, Odessa A'zion, muestra por primera vez un lado vulnerable y tierno de su arte. Sinceramente, no hay nada que cambiaría.

Aunque Avatar: Fire & Ash está destinado a ser un éxito rotundo y a superar sus objetivos de taquilla, no te olvides de apoyar al pequeño. Como diría el propio Marty, va a ser una estrella.

