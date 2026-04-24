La próxima película de "Texas Chainsaw Massacre" de A24 me hizo poner los ojos en blanco… hasta que supe quién la dirige

La próxima película de A24, "La matanza de Texas/Texas Chainsaw Massacre", será dirigida por Curry Barker

Barker dirigió recientemente la aclamada película de terror "Obsession"

La película se está desarrollando en paralelo a la próxima serie de televisión "La matanza de Texas/Texas Chainsaw Massacre"

La franquicia de "Texas Chainsaw Massacre (La matanza de Texas)" ha recorrido un largo camino desde 1974, con secuelas y reinicios de diversa calidad. Al principio no tenía muy claro qué pensar sobre la próxima película de A24, pero la noticia sobre su director me ha hecho cambiar de opinión.

Según un reportaje exclusivo de Variety, Curry Barker dirigirá la última película de «La matanza de Texas». Si no estás familiarizado con el trabajo de Barker, recientemente ha dominado la escena del terror con su nueva película, Obsession, inspirada en el concepto de La pata de mono, donde los deseos tienen un precio siniestro.

En su largometraje aclamado por la crítica, seguimos a un hombre que compra un juguete sobrenatural y desea que su amiga de la infancia se enamore de él. Naturalmente, este no es un final de cuento de hadas, y las cosas se tornan oscuras muy rápido.

El artículo continúa a continuación.

¿Qué podemos esperar de la nueva adaptación de "La matanza de Texas"?

MILK & SERIAL (FOUND FOOTAGE HORROR FILM) - YouTube Watch On

Con nueve películas que ya forman parte de la saga de «La matanza de Texas», parece que una nueva versión es el camino a seguir. Barker es un director increíblemente creativo, cuyo debut fue una película de metraje encontrado de 800 dólares titulada «Milk & Serial», que se estrenó en YouTube y recibió una acogida muy positiva por parte de la crítica.

Según fuentes internas, la película de Barker sobre La matanza de Texas será una «reinterpretación» del clásico de terror de 1974. Sin embargo, aún no sabemos mucho, ya que su historia sobre Leatherface y sus víctimas sigue siendo un secreto.

La película se está desarrollando junto con una serie de televisión de La matanza de Texas de Glen Powell y Dan Cohen, y el director JT Mollner, sobre la cual recientemente expresé mis dudas.

Teniendo todo esto en cuenta, parece que Barker es una gran elección para adaptar la franquicia a un público moderno. Aún no tenemos detalles de la trama ni avances para juzgar, pero los informes iniciales son realmente prometedores.

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Me siento optimista respecto a una nueva era de Leatherface, algo que no esperaba decir después de haber tenido ya tantas películas.

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