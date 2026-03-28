Estrenos imperdibles en HBO Max

La última semana de marzo nos regaló grandes estrenos en HBO Max. ¿Te los perdiste? No te preocupes, aquí te traemos un recuento para que corras a tu televisor a disfrutar de increíble contenido.

Spoiler alert: Podrás divertirte con la caótica película ANACONDA, con Jack Black y Paul Rudd como protagonistas y vivir la tensión detrás de la adaptación del cuento de Mariana Enríquez, LA VIRGEN DE LA TOSQUERA. Además, no te puedes perder PRIVILEGIOS, donde la protagonista se verá envuelta en dificultades al buscar obtener su libertad. Esta semana también se suma una nueva serie para los más pequeños, donde podrán conocer EL MUNDO (SIN FILTRO) DE ANY MALU. La plataforma también recibe docuseries y realities repletos de adrenalina, acción e historias reales como MEN OF WAR, BOOM BOX: BEATS AND BETRAYAL, la segunda temporada de EXTRAÍDOS y la sexta temporada de MIRADA POLICIAL.

ANACONDA

Película

Estreno: 27 de marzo

27 de marzo Elenco: Protagonizada por Jack Black y Paul Rudd. Con la participación de Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello.

Protagonizada por Jack Black y Paul Rudd. Con la participación de Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello. Créditos: Dirigida y producida por Tom Gormican. Producida por Kevin Etten, Brad Fuller y Andrew Form.

Amigos de toda la vida, Doug y Griff se lanzan por fin a cumplir su sueño de rehacer su clásico de culto favorito, ANACONDA, en lo profundo del Amazonas. Todo se vuelve real cuando aparece una anaconda gigante, y el set caótico y cómico se transforma en una situación mortal. ¿La película que mueren por hacer? Podría matarlos…

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LA VIRGEN DE LA TOSQUERA

Película

Estreno: 27 de marzo

27 de marzo Elenco: Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Fernanda Echevarría, AgustínSosa y Dady Brieva.

Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Fernanda Echevarría, AgustínSosa y Dady Brieva. Créditos: Dirigida por Laura Casabé. Guionada por Benjamín Naishtat y Laura Casabe. Producida por Alejandro Israel, Valeria Bistagnino, Tomás Eloy Muñoz, Diego Martínez Ulanosky, Ángeles Hernández y David Matamoros.

Natalia, Mariela y Josefina son tres inseparables amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social, aparece Silvia, más mayor y mundana, que cautiva a Diego. Natalia, decidida a reconquistar a Diego, pide ayuda a su abuela, Rita, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra. Adaptación de los cuentos El carrito y La Virgen de la Tosquera, de Mariana Enríquez.

PRIVILEGIOS

Serie / HBO Original

Estreno: 27 de marzo

27 de marzo Elenco: Manon Bresch, Melvil Poupaud, Nina Zem, Zar Amir, Anne Azoulay, Sandor Funtek, Stéphanie Atala y Eva Huault.

Manon Bresch, Melvil Poupaud, Nina Zem, Zar Amir, Anne Azoulay, Sandor Funtek, Stéphanie Atala y Eva Huault. Créditos: Creada, escrita y dirigida por Marie Monge y Vladimir de Fontenay. La serie está producida por Hugo Gélin (Zazi Séries).

La reclusa Adèle Charki acepta un puesto de botones en un lujoso hotel de París para obtener libertad condicional. Pero en su primer turno, se ve envuelta en una red de manipulación entre empleados y huéspedes que pone su libertad en riesgo.

MEN OF WAR

Docuserie

Estreno: 24 de marzo

24 de marzo Créditos: Dirigida y producida por Billy Corben y Jen Gatien. Además, producida por Alfred Spellman.

En 2020, un exsoldado de las Fuerzas Especiales de los EE.UU. lidera a un grupo de mercenarios en un intento de derrocar el régimen de Nicolás Maduro. La increíble historia real de un golpe que se convirtió en un fiasco internacional.

BOOM BOX: BEATS AND BETRAYAL

Docuserie

Estreno: 26 de marzo

26 de marzo Elenco: Shanu Hazzan, Philips Nortey, Akil Largie, Ivandro Da Cruz Leite, Cache Vanderpuye, Donnavan Yates y Akinlolu Akinsanya.

Shanu Hazzan, Philips Nortey, Akil Largie, Ivandro Da Cruz Leite, Cache Vanderpuye, Donnavan Yates y Akinlolu Akinsanya. Créditos: Producido por Rogan Productions y Armoury. Dirigido por Toby Paton y producido por Delphine Gilson.

En esta intensa serie de crímenes reales, un estudio de Londres atrae a raperos locales y los atrapa en una red de tráfico de armas. Las lealtades cambian, las verdades se revelan demasiado tarde y las consecuencias son devastadoras.

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MIRADA POLICIAL, Temporada 6

Reality

Estreno: 24 de marzo

24 de marzo Créditos: Narrado por J. V. Martin.

Cruda, intensa y llena de acción, esta serie muestra de cerca el trabajo de los policías. Se experimentarán las situaciones peligrosas a las que se enfrentan los oficiales, en las que deben tomar decisiones de vida o muerte.

EXTRAÍDOS, Temporada 2

Reality

Estreno: 23 de marzo

23 de marzo Créditos: Producida ejecutivamente por Rhett Bachner, Brien Meagher, Sylvester Stallone, Braden Aftergood, Kouroush Taj, Rob Butcha, Lauren Harding y Dan Bree. Dirigida por Harbiner Singh.

Varios competidores se enfrentan a la naturaleza y sus familias les observan en una transmisión en directo. Las familias pueden decidir su destino negociando el envío de artículos esenciales o pulsando el botón "Extraer" para sacarlos de la competencia.

EL MUNDO (SIN FILTRO) DE ANY MALU

Animación Infantil

Estreno: 23 de marzo

23 de marzo Créditos: Una coproducción de Cartoon Network junto a Combo Studio.

En la Universidad de Dibujos Animados, la influencer alborotada Any Malu crea un canal en Toontube como parte de su plan para no reprobar. Con la ayuda de una vampiraza gótica, un heredero de héroe y un shōnen cómico —sus amigos excéntricos—, enfrenta intercambios de identidad, rivalidades entre profesores y enamoramientos secretos. ¡Un semestre lleno de humor y fanservice!