¡Es oficial! Netflix confirma la secuela de "Las guerreras K-Pop"

¡Fingiré que me sorprende! Netflix anunció oficialmente que "Las Guerreras K-Pop" tendrá una secuela y estará al mando de Maggie Kang y Chris Appelhans nuevamente. Además, la producción estará a cargo de Sony Pictures Animation.

Cabe destacar que la secuela marca el primer proyecto del contrato exclusivo de varios años para escribir y dirigir películas de animación de los directores, así que no podemos estar más emocionados por sus próximos proyectos.

A continuación les compartimos algunas citas de algunos representantes de la plataforma de streaming:

Cita de Maggie Kang: "Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio".

Cita de Chris Appelhans: "Estos personajes son como nuestra familia, su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Estamos emocionados por escribir su próximo capítulo, ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse".

Cita de Bela Bajaria, directora en jefe de Contenidos de Netflix: "Con Las guerreras K-pop, Maggie y Chris no sólo llegaron al público, sino que encendieron un fandom global que traspasó idiomas, generaciones y géneros. Estamos muy orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderán y deleitarán a los fans de todo el mundo".

Cita de Dan Lin, director de Películas de Netflix: "Maggie y Chris tuvieron el valor de dar un giro creativo audaz al contar una historia que, a la vez, era profundamente personal y rompía barreras culturales. En Netflix, nuestro objetivo es hacer la película favorita de alguien, ¡y ellos lo lograron al crear la película más popular de Netflix de todos los tiempos! Hay mucho más que contar, y estamos ansiosos por llevar más HUNTR/X a los fans de todo el mundo".

"Maggie y Chris tuvieron el valor de dar un giro creativo audaz al contar una historia que, a la vez, era profundamente personal y rompía barreras culturales. En Netflix, nuestro objetivo es hacer la película favorita de alguien, ¡y ellos lo lograron al crear la película más popular de Netflix de todos los tiempos! Hay mucho más que contar, y estamos ansiosos por llevar más HUNTR/X a los fans de todo el mundo". Cita de Kristine Belson y Damien de Froberville, copresidentes de Sony Pictures Animation: "Defender las audaces visiones creativas de nuestros cineastas es la esencia de todo lo que hacemos en Sony Pictures Animation. Maggie y Chris aportaron sus perspectivas increíblemente únicas a esta película, contando una historia que cautivó al público de todo el mundo. Estamos encantados de trabajar con ellos para ampliar su visión en el próximo capítulo".