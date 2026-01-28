¡Cuidado! Los 5 nuevos sets Smart Play de Lego pueden ser más asequibles, pero les falta un ladrillo fundamental

Tras el debut de esta tecnología en el CES 2026, Lego acaba de anunciar cinco nuevos sets de Star Wars compatibles con Smart Play, pero atención, estos sets no incluyen la pieza más importante: el Smart Brick.

Aunque al principio no me convencía la evolución del juego de Lego, rápidamente me he convencido de las ventajas de esta tecnología, que se basa en minifiguras y fichas especiales integradas en los sets que pueden activar luces y efectos de sonido dentro del Smart Brick para mejorar las funciones de juego del juguete.

El hecho de que no requiera una aplicación, se centre en el juego apto para niños y que los componentes sean tan compatibles con el sistema Lego como sus variantes no inteligentes me ha convencido de que Smart Play podría ser un excelente avance de Lego en lugar de un retroceso.

Parece que Lego está de acuerdo, ya que su línea de tres sets cuenta con cinco nuevas incorporaciones, todas ellas dentro de la temática de Star Wars.

Tenemos el Halcón Milenario, el Landspeeder de Luke y la Cantina de Mos Eisley, así como sets que representan la cabaña de Yoda y el entrenamiento Jedi, y el ataque AT-ST en Endor. Cada construcción incluye al menos una pieza inteligente y una minifigura inteligente, pero, lo que es más importante, no se incluye ningún ladrillo inteligente.

Eso significa que aún tendrás que comprar uno de los sets Smart Play All-in-One, como el X-Wing Rojo Cinco de Luke, el caza TIE de Darth Vader o el Duelo en la Sala del Trono y el A-Wing.

Esta convención de nomenclatura parece ser la forma en que Lego diferenciará sus sets. Los sets All-In-One Smart Play tienen todo lo necesario, mientras que los sets Compatible carecen del Smart Brick, así que asegúrate de no equivocarte.

Sin el Smart Brick, estos nuevos sets Compatible son al menos un poco más asequibles, con una mejor relación pieza-precio, pero como set temático, siguen teniendo un sobreprecio.

El más barato, el Landspeeder de Luke, viene con 215 ladrillos y cuesta 39,99 $ / 34,99 £ / 59,99 AU$; por su parte, el más caro de estos nuevos modelos es el Halcón Milenario de 885 piezas, que cuesta 99,99 $ / 89,99 £ / 149,99 AU$.

Por supuesto, el más interesante de estos cinco sets es el de la cantina Mos Eisley. Ya puedo oír el jazz espacial que llena el bar desde el Smart Brick. También me emociona escuchar al Ewok inteligente en acción en el set Attack on Endor, pero me fastidia que el Jawa incluido en el Landspeeder de Luke no pueda emitir sus icónicos gritos jawanosos, ya que es solo una minifigura normal.

Sigo esperando algo por menos de 20 dólares y una colección de piezas inteligentes para mejorar los sets existentes o las construcciones creativas, pero estos modelos son un gran paso en la dirección correcta en mi opinión, y estoy deseando ver más.

Si te convencen estos sets compatibles y tal vez ya hayas hecho un pedido de los sets básicos de Smart Play, Lego ya está aceptando pedidos por adelantado y comenzará las entregas el 1 de marzo de 2026.

