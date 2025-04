CCXP México 2025: Paramount+ confirma su participación con un panel especial de "Dexter: Resurrection"

¡Atención! Tenemos noticias emocionantes, sobre todo si estás pensando en asistir al CCXP México 2025, pues Paramount+ confirmó su asistencia con un panel épico de Dexter: Resurrection.

Con la próxima expansión del universo de Dexter en el horizonte, Paramount+ llegará al icónico Thunder Stage by Cinemex junto a dos leyendas de la serie de culto que dejaron su huella (y unas cuantas salpicaduras de sangre RH- y O+) en nuestras pantallas, además de dos de las mentes creativas detrás del drama...

Las estrellas de la serie Michael C. Hall, quien además es productor ejecutivo, y David Zayas, quienes interpretan a Dexter Morgan y al detective Ángel Batista, se unirán al showrunner y productor ejecutivo Clyde Phillips y al productor ejecutivo Scott Reynolds para reencontrarse con los fans y diseccionar juntos la serie que redefinió el drama criminal a nivel mundial. Prepárate para anécdotas detrás de cámaras, momentos de autopsia emocional y relatos nunca antes contados de Dexter: Resurrection, así como de entregas anteriores de la saga.

La conversación directa con los protagonistas será el 31 de mayo y promete ser intensa para el fandom de los thrillers, los antihéroes y las mentes brillantes con un lado oscuro. Esto no es sólo un anuncio, ¡es un evento canónico!

Michael C. Hall

Reconocido con un Globo de Oro, tres premios del Sindicato de Actores (SAG) y media docena de nominaciones al Emmy, Michael C. Hall interpreta al personaje principal y funge como productor ejecutivo en los cuatro capítulos de la franquicia Dexter. También es ampliamente recordado por su papel como David Fisher en la innovadora serie Six Feet Under.

Entre sus créditos televisivos destacan la miniserie Safe, The Crown y un episodio de Documentary Now!. En cine, ha participado en The Report, In the Shadow of the Moon, Game Night, Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House, Christine, Cold in July y Kill Your Darlings.

Poco antes de recibir su MFA en Actuación por la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, Hall debutó en Broadway en 1999 como el Maestro de Ceremonias en la reposición de Cabaret dirigida por Sam Mendes, y más tarde interpretó a Billy Flynn en la reposición de Chicago. Su trayectoria teatral también incluye Thom Pain (based on nothing), las producciones de Lazarus en Nueva York y Londres, y The Realistic Joneses.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Tras trabajar en la producción de Broadway de Hedwig and the Angry Inch (2014–2015), Hall se unió al tecladista Matt Katz-Bohen y al baterista Peter Yanowitz para formar la banda Princess Goes, cuyos álbumes incluyen Come of Age, Thanks for Coming y Princess Goes to the Butterfly Museum.

David Zayas

David Zayas es mejor conocido por su papel como Ángel Batista en la galardonada serie Dexter y recientemente fue seleccionado para participar en la próxima película The Running Man. Entre sus créditos en televisión y cine destacan roles notables en Shut Eye, Pose, The Bear, Michael Clayton, The Interpreter y The Expendables. En teatro, Zayas protagonizó recientemente la obra Brooklyn Laundry del Manhattan Theater Club. Está representado por ATA Management, Buchwald y Schreck Rose Dapello Adams.

Clyde Phillips

Clyde Phillips fue el showrunner y productor ejecutivo original de la exitosa serie Dexter en Showtime. Posteriormente, asumió el mismo rol en Nurse Jackie, también de Showtime. Ha sido galardonado con un Premio Peabody y el AFI Award a Mejor Serie, además de recibir tres nominaciones al Emmy, así como nominaciones al Globo de Oro, al premio de la PGA y al Writers Guild Award, entre muchos otros reconocimientos. Phillips también es creador de series como Parker Lewis Can't Lose, Suddenly Susan y Get Real, esta última protagonizada por Anne Hathaway y Jesse Eisenberg. Recientemente fue showrunner y productor ejecutivo de Dexter: New Blood, y más tarde creó, produjo y dirigió Dexter: Original Sin. Actualmente se encuentra rodando Dexter: Resurrection para Paramount+. Además de su trabajo en televisión, es autor de novelas de misterio que han sido best sellers a nivel nacional. Su cuarto libro, Unthinkable, alcanzó el puesto número uno en la lista de 'Procedimientos Policiales' de Amazon. Vive en Nueva York y Martha's Vineyard con su esposa Jane. Tienen una hija.

Scott Reynolds

Scott Reynolds es guionista y productor de televisión, reconocido por su trabajo en la aclamada serie Dexter de Showtime, así como en Dexter: New Blood, Dexter: Original Sin y actualmente como guionista y productor ejecutivo de Dexter: Resurrection.

Entre sus otros créditos destacan las series de Marvel Jessica Jones e Iron Fist para Netflix, donde continuó consolidando su reputación por desarrollar narrativas complejas y un estilo narrativo profundamente enfocado en los personajes.

Sin duda, el CCXP México 2025 es una oportunidad que no pueden dejar pasar, sobre todo si son fans de Dexter.