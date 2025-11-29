Zootopia 3 aún no se ha confirmado, pero el director de animación de Disney ya sabe cómo será

Features
Por Aportaciones de publicado

Piensa en lo contrario de Marsh Market.

Nick runs after Judy on a pier
¿Pensabas que Zootopia 2 era lo máximo? Piénsalo de nuevo. (Crédito de imagen: Disney)

Advertencia: a continuación se revelan detalles de la trama de Zootopia 2.

Lo que más me gusta de Zootopia 2 es la cantidad de referencias que hace a películas de Disney, tanto antiguas como recientes. Solo en la secuela, encontramos referencias a prácticamente todas las películas de Disney protagonizadas por animales, como Ratatouille.

Según sus creadores, Zootopia 3 podría estar ambientada en el Outback

Zootopia 2 | International Trailer - YouTube Zootopia 2 | International Trailer - YouTube
Watch On

"Pasamos de cuatro a cinco años haciendo la película, pero lo que realmente hacemos es experimentar", explicó Bush. "Cuando me incorporé al estudio hace 14 años, me llevó mucho tiempo comprender que lo que intentas hacer no es perfeccionar algo, sino descubrir lo que puedes hacer con la brillante imaginación de 700 personas.

Tenemos un mundo como Zootopia, donde hay diversión por todas partes. Todavía no hemos llegado a nuestro distrito nocturno... eso es algo que realmente queríamos probar esta vez. A Yvett (Merino, productora) le encantó la idea porque solo hay que apagar las luces y es animación gratuita.

Continuó diciendo: "Hay muchos biomas diferentes que todavía nos encantaría visitar y que serían muy divertidos. Sigo deseando ir algún día a Outback Island. Queda mucho, mucho por descubrir".

Estoy totalmente de acuerdo con añadir un escenario desértico a Zootopia, quizá con algunos canguros y wombats para acompañarlo. Pero esta idea es totalmente opuesta a mi bioma favorito introducido en Zootopia 2: Marsh Market. No se preocupen, le he pedido a Merino que explore más a fondo la zona.

"Creo que el mercado Marsh es una de mis nuevas zonas favoritas a las que vamos, y me encanta porque... no hay nada parecido en el mundo humano», respondió Merino. "Gran parte del mérito es de nuestro increíble equipo de diseño, que realmente se puso en la piel de los animales y pensó: "Oye, si estuviéramos construyendo este mundo para los animales que viven bajo el agua, por encima y por debajo de ella, ¿cómo sería? ¿Cómo sería tener tiendas debajo de un restaurante bajo el agua?".

Zootopia 2 aún no tiene fecha de estreno en streaming, pero mantente atento a este acuerdo de streaming en EE. UU.:

Plan anual con publicidad de Disney+: tiene un costo de 140 pesos mexicanos.

Plan anual con publicidad de Disney+: tiene un costo de 140 pesos mexicanos.

Suscribirse por separado a los planes con publicidad de Disney+ y Hulu costaría normalmente algo menos de 22 dólares al mes por el paquete, pero puedes obtenerlos ambos por 12,99 dólares al mes, lo que supone un ahorro del 40 % respecto a los planes anuales por separado. Lamentablemente, tendrás que ver anuncios en ambos servicios de streaming, pero con un ahorro de más de 100 dólares en comparación con la compra de ambos servicios por separado, creemos que pensarás que vale la pena pagar ese precio. Para que quede claro, se trata del ahorro habitual del paquete.

View Deal

Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!

And of course you can also follow TechRadar on TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.

Jasmine Valentine
Jasmine Valentine
Streaming Staff Writer

Jasmine is a Streaming Staff Writer for TechRadar, previously writing for outlets including Radio Times, Yahoo! and Stylist. She specialises in comfort TV shows and movies, ranging from Hallmark's latest tearjerker to Netflix's Virgin River. She's also the person who wrote an obituary for George Cooper Sr. during Young Sheldon Season 7 and still can't watch the funeral episode.

Aportaciones de