Zootopia 3 aún no se ha confirmado, pero el director de animación de Disney ya sabe cómo será

Advertencia: a continuación se revelan detalles de la trama de Zootopia 2.

Lo que más me gusta de Zootopia 2 es la cantidad de referencias que hace a películas de Disney, tanto antiguas como recientes. Solo en la secuela, encontramos referencias a prácticamente todas las películas de Disney protagonizadas por animales, como Ratatouille.

El jefe de animación, Jared Bush, me dice: «Hay innumerables referencias. Hay una gran referencia a Enredados. Hay algunas buenas referencias a James Bond. Hay muchas referencias a todas las películas en las que ha participado Ke Huy Quan».

Bush se mostró muy reservado, pero yo creo que también hay una referencia bastante importante a la próxima película de Pixar, Hoppers... y eso me hizo pensar. Zootopia, como propiedad intelectual de Disney, tiene el mismo nivel de trayectoria que Toy Story en cuanto a lo que se puede hacer con la construcción de su mundo.

Así que, con todos los detalles que se incluyen en la secuela, ¿se ha omitido algo a propósito para una posible Zootopia 3?

Según sus creadores, Zootopia 3 podría estar ambientada en el Outback

Zootopia 2 | International Trailer - YouTube Watch On

"Pasamos de cuatro a cinco años haciendo la película, pero lo que realmente hacemos es experimentar", explicó Bush. "Cuando me incorporé al estudio hace 14 años, me llevó mucho tiempo comprender que lo que intentas hacer no es perfeccionar algo, sino descubrir lo que puedes hacer con la brillante imaginación de 700 personas.

Tenemos un mundo como Zootopia, donde hay diversión por todas partes. Todavía no hemos llegado a nuestro distrito nocturno... eso es algo que realmente queríamos probar esta vez. A Yvett (Merino, productora) le encantó la idea porque solo hay que apagar las luces y es animación gratuita.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Continuó diciendo: "Hay muchos biomas diferentes que todavía nos encantaría visitar y que serían muy divertidos. Sigo deseando ir algún día a Outback Island. Queda mucho, mucho por descubrir".

Estoy totalmente de acuerdo con añadir un escenario desértico a Zootopia, quizá con algunos canguros y wombats para acompañarlo. Pero esta idea es totalmente opuesta a mi bioma favorito introducido en Zootopia 2: Marsh Market. No se preocupen, le he pedido a Merino que explore más a fondo la zona.

"Creo que el mercado Marsh es una de mis nuevas zonas favoritas a las que vamos, y me encanta porque... no hay nada parecido en el mundo humano», respondió Merino. "Gran parte del mérito es de nuestro increíble equipo de diseño, que realmente se puso en la piel de los animales y pensó: "Oye, si estuviéramos construyendo este mundo para los animales que viven bajo el agua, por encima y por debajo de ella, ¿cómo sería? ¿Cómo sería tener tiendas debajo de un restaurante bajo el agua?".

Zootopia 2 aún no tiene fecha de estreno en streaming, pero mantente atento a este acuerdo de streaming en EE. UU.:

Plan anual con publicidad de Disney+: tiene un costo de 140 pesos mexicanos. Suscribirse por separado a los planes con publicidad de Disney+ y Hulu costaría normalmente algo menos de 22 dólares al mes por el paquete, pero puedes obtenerlos ambos por 12,99 dólares al mes, lo que supone un ahorro del 40 % respecto a los planes anuales por separado. Lamentablemente, tendrás que ver anuncios en ambos servicios de streaming, pero con un ahorro de más de 100 dólares en comparación con la compra de ambos servicios por separado, creemos que pensarás que vale la pena pagar ese precio. Para que quede claro, se trata del ahorro habitual del paquete.

Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!

And of course you can also follow TechRadar on TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.