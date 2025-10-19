Voy a añadir cuatro nuevos programas de Disney+ a mi lista de favoritos, entre ellos un espeluznante programa de repostería y una antología de Star Wars

Este mes de octubre hay nuevas y emocionantes series de Disney+ en el servicio de streaming. Si quieres evitar el interminable desplazamiento y ir directamente a lo bueno, tengo cinco recomendaciones para ti.

Tanto si quieres ver la última serie de Star Wars como si te apetece hornear algo temático para Halloween, hay mucho para disfrutar en uno de los mejores servicios de streaming de este mes.

Aquí tienes cuatro títulos que espero con muchas ganas y cuándo podrás verlos este mes. Si quieres más recomendaciones, echa un vistazo a nuestra lista de las mejores series de Disney+.

Campeonato de repostería de Halloween

Food Network Canada Halloween Baking Championship Advert 2025🎃 - YouTube Watch On

¿Cuándo?: Ya disponible

¿Dónde?: Solo en Estados Unidos

Ahora que el clima se está volviendo más frío para muchos de nosotros, es el momento perfecto para acurrucarse y ver algo de televisión reconfortante. Si también quieres crear un ambiente espeluznante, no te pierdas Halloween Baking Championship, ahora que se han añadido tres temporadas a Disney+.

En este concurso de repostería con temática de Halloween, siete reposteros preparan dulces de temporada para ganar un premio en efectivo de 25 000 dólares. Te sorprenderán algunas de las creaciones ingeniosas y apetitosas, y realmente no te recomiendo ver esto con el estómago vacío. Créeme, te arrepentirás.

Murdaugh: Death in the Family

Murdaugh: Death in the Family | Official Trailer | Hulu - YouTube Watch On

¿Cuándo?: Ya disponible

¿Dónde?: A nivel mundial

La nueva serie dramática de Hulu, Murdaugh: Death in the Family, acaba de estrenar sus tres primeros episodios, por si te apetece ver una serie policíaca este mes.

En esta emocionante historia, Patricia Arquette interpreta a Maggie Murdaugh, la esposa de un destacado abogado. La serie narra el auge y la caída de la dinastía Murdaugh de Carolina del Sur, cuando el hijo de la pareja, Paul, se ve involucrado en un mortal accidente de barco, lo que les somete a una prueba sin precedentes.

Se emitirán episodios semanales durante todo el mes de octubre y esperamos que te mantengan lo suficientemente enganchado como para que quieras volver.

The Murky Stream

The Murky Stream | Teaser Trailer | Disney+ Philippines - YouTube Watch On

¿Cuándo?: Ya disponible

¿Dónde?: Alrededor del mundo

The Murky Stream ya ha recibido críticas positivas por parte del público, con una puntuación de 8,1/10 en IMDb en el momento de escribir este artículo. Los aficionados a los dramas coreanos no querrán perderse esta serie.

La trama se centra en las vidas entrelazadas de tres personas en un entorno sin ley de la era Joseon. Hay un hombre llamado Si-yool, un gánster que oculta su pasado; Choi Eun, hija de un rico comerciante; y Jung Cheon, un funcionario que sueña con ser honesto.

La temporada completa de siete episodios ya está disponible en streaming; tú decides si la ves de un tirón o la saboreas poco a poco.

Star Wars: Visions (Volume 3)

Star Wars: Visions Volume 3 | Official Trailer | October 29 on Disney+ - YouTube Watch On

¿Cuándo?: 29 de octubre

¿Dónde?: Alrededor del mundo

Star Wars: Visions regresa con su tercera temporada a finales de mes, y estoy muy emocionado por ver qué nos depara esta vez.

Si no has visto las dos primeras, esta serie antológica es una colección de cortometrajes animados presentados «a través de la lente de los mejores creadores de anime del mundo», donde ofrece una nueva perspectiva animada de Star Wars.

Puedes ponerte al día en Disney+ ahora, a tiempo para el estreno de la tercera temporada el 29 de octubre. Créeme, si eres fan de Star Wars, no te lo querrás perder.