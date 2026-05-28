Marvel ha presentado un primer tráiler imperdible de la segunda temporada de "X-Men '97", y en él se confirma cuándo volverá a Disney+ esta aclamada serie del MCU

Los X-Men volverán... en la segunda temporada de "X-Men 97" este mes de julio

Marvel anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de "X-Men '97"

También se ha presentado un tráiler del próximo capítulo de la popular serie de Disney+

Además, ya se está trabajando en una cuarta temporada

Marvel por fin ha confirmado cuándo se estrenará la segunda temporada de "X-Men '97": el miércoles 1 de julio.

Anunciado ayer (27 de mayo) en un comunicado de prensa y en las redes sociales del gigante del cómic, la aclamada serie animada regresará a Disney+ en poco más de un mes. Y, para abrir el apetito de los fans ante el próximo capítulo de X-Men 97, Marvel también lanzó un tráiler espectacular de la próxima temporada, que puedes ver a continuación:

Marvel Animation’s X-Men ‘97 Season 2 | Official Trailer - YouTube Watch On

Han pasado más de dos años desde que el último proyecto televisivo de los X-Men —nada menos que una secuela de la serie animada de los 90 favorita de los fans, «X-Men: The Animated Series»— llegara a nuestras pantallas. No me sorprendería, pues, que te costara recordar qué pasó en la primera temporada de «X-Men 97» y cómo su final prepara el terreno para las tramas que se insinúan en el tráiler anterior.

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No temas, querido lector, porque Marvel, Disney y yo estamos aquí para ayudarte. Primero, echa un vistazo a mi artículo en el que explico el final de la temporada 1 de X-Men 97 para recordar dónde quedaron las cosas la última vez. Una vez que hayas terminado, lee la breve sinopsis de la temporada 2 a continuación, cortesía de Marvel y su empresa matriz.

"La temporada 2 de X-Men 97 continúa con el heroico equipo de mutantes de los X-Men, divididos y dispersos por diferentes épocas en el tiempo mientras luchan por regresar a casa", reza el resumen de la trama. "Mientras tanto, en la década de los 90, surgen enemigos sospechosos y nuevas formas de intolerancia hacia los mutantes a raíz de la ausencia de los X-Men".

Nueva temporada, nuevo calendario de lanzamientos

¿Cómo afectará el nuevo calendario de lanzamiento de X-Men 97 a su desarrollo? (Image credit: Marvel Animation/Disney Plus)

La fecha oficial de estreno de la segunda temporada de «X-Men '97» y el primer avance no son lo único que hemos sabido recientemente sobre esta serie de televisión relacionada con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En un artículo de Entertainment Weekly publicado antes de las revelaciones mencionadas, el productor ejecutivo Larry Houston confirmó que el programa de la Fase 6 de Marvel tendrá al menos cuatro temporadas. Ya sabíamos que la serie había sido renovada para una tercera temporada, pero esta es la primera vez que alguien ha reconocido que una cuarta está en desarrollo activo.

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Además, Houston anunció que, a partir de la próxima entrega de la serie, las nuevas temporadas se estrenarán en Disney+, también conocido como uno de los mejores servicios de streaming, cada año. «Ellos [Marvel] quieren que todos sepan que ahora solo pasará un año entre temporadas, no dos años y tres meses», dijo. «Pasará un año hasta la próxima y un año hasta la siguiente [después de esa]».

Es una buena noticia, ¿verdad? A primera vista, sí. Estrenar temporadas anualmente es como solía funcionar antes de la llegada del streaming, así que es agradable saber que la espera para una nueva entrega de X-Men 97 no será muy larga.

"Invincible" ha suscitado reacciones negativas entre algunos fans debido a un supuesto descenso en la calidad de su animación (Image credit: Prime Video)

Dicho esto, espero que no sea objeto de las mismas críticas que se le han dirigido a otra serie animada, «Invincible».

Tras una espera de casi tres años entre la primera y la segunda temporada, Amazon ahora estrena nuevas temporadas de esta serie original de Prime Video, clasificada para adultos, cada año. Aunque eso es genial, a una parte de los fans de la serie no les ha impresionado lo que consideran una caída en la calidad de la animación, y algunos teorizan que el ritmo anual de nuevas entregas está perjudicando activamente el producto final.

Dado que X-Men 97 seguirá los pasos de Invincible, ¿se verá afectada por el mismo problema? Para una serie amada por millones de personas, y que cuenta con una puntuación casi perfecta en Rotten Tomatoes, sería una gran pena que una de las mejores series de Marvel corriera la misma suerte que su homóloga de Amazon. Esperemos que pueda evitar esa negatividad a medida que avanza hacia un calendario de estrenos anual.

De todos modos, antes de que llegue el próximo capítulo de X-Men 97, asegúrate de leer todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 2 de X-Men 97.

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