La temporada 2 de Daredevil: Born Again revelará algo importante sobre Jessica Jones, y los fans más convencidos de Marvel afirman saber de qué se trata

La temporada 2 de Daredevil: Born Again revelará qué ha estado haciendo Jessica Jones desde la última vez que la vimos.

Krysten Ritter volverá a interpretar a su querido personaje en la serie de Disney+.

Es la primera vez que aparecerá en un proyecto de Marvel desde la última temporada de la serie homónima de Netflix.

La temporada 2 de Daredevil: Born Again revelará lo que Jessica Jones ha estado haciendo desde la última vez que la vimos en la temporada final de su serie homónima.

Jones, que hará su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en el próximo capítulo de la serie de Disney+, no ha aparecido desde que su serie de televisión homónima terminó a mediados de 2019. Sin embargo, el pasado mes de julio, Marvel confirmó que Jones aparecería en la segunda temporada de Daredevil: Born Again y, en una noticia aún más satisfactoria para el público, volverá a ser interpretada por Krysten Ritter.

Ahora, en la última edición del podcast oficial de Marvel, el director de televisión y animación de Marvel, Brad Winderbaum, ha revelado que la segunda temporada de Born Again nos pondrá al día sobre lo que ha estado haciendo Jones en los casi siete años transcurridos desde que apareció por última vez en nuestras pantallas.

"Fue muy emocionante cuando ella [Ritter] entró en el plató por primera vez con la chaqueta de cuero y las botas", comentó Winderbaum. "Es como decir: "Ahí está"".

"No voy a desvelar nada, pero lo realmente divertido de este personaje es el salto temporal desde la última vez que la vimos", continuó. "Ha pasado mucho tiempo, así que estamos reestableciendo este personaje y poniendo al público al día sobre lo que ha estado haciendo, y eso ha estado lleno de sorpresas muy interesantes".

¿Defendiendo su ciudad... y a su familia?

¡Jones y Murdock, por fin reunidos! (Image credit: Marvel Television/Disney+)

Como era de esperar, la parte final de la respuesta de Winderbaum ha dado mucho que hablar entre los fans de Marvel sobre lo que está insinuando. Y, en las horas transcurridas desde que se publicó este episodio del podcast, los oyentes han elaborado una gran teoría sobre Jones antes del próximo capítulo de la producción para la pequeña pantalla de Daredevil.

A continuación se revelan todos los detalles de la historia del cómic de Jessica Jones y de la temporada 1 de Jessica Jones. También se comentan posibles detalles de la temporada 2 de Born Again.

¿Podríamos ver a Luke Cage (derecha) y a Jessica Jones (izquierda) en la temporada 2 de Born Again? (Image credit: Netflix)

En el material original, Jones y otro individuo con superpoderes, Luke Cage, terminan teniendo una hija juntos llamada Danielle. Danielle es una incorporación relativamente reciente a la lista de personajes en constante expansión de Marvel Comics, y la hija de la pareja hizo su debut en «The Pulse #3» en enero de 2006.

Ahora bien, esto no confirma que la segunda temporada de Born Again revelará que Jones es ahora madre. Sin embargo, en la primera temporada de su serie de Netflix, coproducida por la ya desaparecida Marvel Television, Jones y Cage —interpretado por Mike Colter— mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo antes de romper.

La pareja se reunió en la serie crossover de 2018 The Defenders, en la que ayudaron a Daredevil y Iron Fist a derrotar a La Mano antes de volver a separarse. Luego, antes de que Jessica Jones terminara con su tercera y última temporada, Colter apareció como invitado en el papel de Cage en el octavo episodio, en el que se reveló que la pareja seguía manteniendo una buena relación.

Dada la historia romántica de la pareja en los cómics, la cordialidad de su relación antes de que terminara el Marvel-Verse de Netflix y los rumores constantes de que Colter también volverá como Cage en el proyecto Marvel Phase 6, los fans han teorizado que pronto sabremos que vuelven a ser pareja.

A raíz de los nuevos comentarios de Winderbaum, los devotos del MCU también están cada vez más convencidos de que una de las «sorpresas muy interesantes» a las que alude es que se habrán convertido en padres de Danielle. De hecho, los hilos que han aparecido recientemente en r/MarvelStudios y r/MarvelStudiosSpoilers están llenos de comentarios de usuarios que sugieren que así será.

¿Se confirmará esta teoría? Lo descubriremos cuando se estrene la segunda temporada de Born Again en Disney+, uno de los mejores servicios de streaming del mundo, este mes de marzo. Mientras tanto, lee todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 2 de Daredevil: Born Again.

