El último cameo de "Daredevil: Born Again" es otro guiño clásico a la querida serie del héroe de Marvel en Netflix

El último episodio de la segunda temporada de "Born Again" vuelve a presentar a otro personaje de la serie de Netflix "Daredevil"

El episodio 7 de la temporada 2 de "Daredevil: Born Again" ya está disponible en Disney+, y nos vuelve a reunir con otro personaje favorito de los fans de la época en que el héroe protagonista aparecía en Netflix.

Retomando donde terminó el capítulo de la semana pasada, el último episodio de la serie de Marvel incluye un cameo de un personaje que sospecho que pocos fans esperaban ver. A continuación vienen spoilers completos del penúltimo episodio de esta temporada, así que mejor no sigas leyendo si aún no lo has visto.

¿Quién es Brett Mahoney en el episodio 7 de la temporada 2 de "Daredevil: Born Again"?

Brett Mahoney es un detective en activo de la policía de Nueva York que apareció regularmente en la serie de televisión "Daredevil" de Netflix (Image credit: Netflix)

Para quienes vieron «Daredevil» durante sus tres temporadas en Netflix, Brett Mahoney no necesita presentación. El hecho de que aparezca cuando Karen Page, encarcelada, más lo necesita, y la ayude a reunirse brevemente con Matt Murdock para idear un plan que demuestre su inocencia frente a los cargos que se le imputan, es todo lo que algunos fans necesitarán para recordar que Mahoney es uno de los buenos.

El artículo continúa a continuación.

Sin embargo, habrá espectadores de Disney+ que no hayan visto Daredevil y, por lo tanto, no tengan idea de quién es, así que hagamos un breve recorrido por el pasado.

En la serie de Netflix, Mahoney era un oficial de policía de la ciudad de Nueva York que ayudaba regularmente a Matt Murdock y Franklin «Foggy» Nelson con sus casos legales. Como firme aliada de la pareja, Mahoney les pasaba pruebas e información cruciales para que pudieran defender con éxito a sus clientes inocentes en los tribunales y llevar a los criminales ante la justicia. Eso incluyó ayudar a derribar a Wilson Fisk y desmantelar bandas organizadas, como La Mano, en The Defenders, también conocida como la miniserie crossover del Universo Marvel de Netflix.

Mahoney, uno de los pocos policías honestos que operaban en el infame distrito neoyorquino conocido como Hell's Kitchen, también ayudaba ocasionalmente a Daredevil, el alter ego de Murdock en la lucha contra el crimen. Sin embargo, su relación con el héroe homónimo era tensa, y el dúo solo coincidía en su visión compartida de mantener a salvo a la ciudad de Nueva York.

Daredevil no es el único justiciero con el que Mahoney estuvo relacionado. Tras ser ascendido a sargento detective, también se le encomendó la misión de localizar a Frank Castle, alias The Punisher, y al amigo convertido en enemigo del antihéroe, Billy Russo/Jigsaw. La última vez que vimos a Mahoney en el Universo Marvel de Netflix fue en el final de la temporada 2 de The Punisher, donde el oficial de la policía de Nueva York cerró el caso de Jigsaw tras su muerte a manos de Castle.

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¿Por qué Brett Mahoney no ha aparecido hasta ahora en "Daredevil: Born Again"?

Mahoney brilló por su ausencia en la primera temporada de "Daredevil: Born Again" (Image credit: Netflix)

Teniendo en cuenta que es un antiguo colaborador de Murdock y compañía, resulta extraño que Mahoney no haya vuelto a formar parte del grupo hasta *Daredevil: Born Again*. Después de todo, Murdock —tanto en su vida civil como en su faceta de justiciero— ha tenido enfrentamientos con la policía de Nueva York y otras agencias de aplicación de la ley, como la Fuerza Especial Antijusticieros de Fisk, tanto en las calles de Nueva York como en la comisaría.

Entonces, ¿no es seguro que Murdock y Mahoney se habrían cruzado en algún momento? Quizás, pero hay una explicación muy sencilla de por qué no se han vuelto a encontrar hasta ahora.

No es ningún secreto que, inicialmente, esta serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) iba a ser una entidad totalmente independiente de su predecesora de Netflix. Sin embargo, tras una revisión creativa casi completa de Daredevil: Born Again en octubre de 2023, Marvel decidió alinear más estrechamente esta serie con su antecesora.

Claro, la decisión de convertir Born Again en una serie secuela de Daredevil dio lugar a una primera temporada que parecía un monstruo de Frankenstein, con una historia, arcos de personajes y tono general desiguales. No obstante, ese reinicio creativo ahora permite que personajes como Foggy, Page, Jessica Jones y Mahoney, entre otros, sean figuras permanentes en el MCU. Recientemente nos hemos enterado de que más personajes del Universo Marvel de Netflix aparecerán también en la temporada 3 de Born Again, con Luke Cage y Danny Rand listos para unirse a la fiesta.

La primera temporada de la serie de la Fase 6 de Marvel no tuvo espacio para traer de vuelta a todos ellos al mismo tiempo. Sin embargo, ahora que «Born Again» se ha consolidado en uno de los mejores servicios de streaming, Disney+, su segunda temporada cuenta con el tiempo y el espacio necesarios —al igual que su tercera temporada— para dar finalmente la bienvenida de nuevo a personajes como Mahoney.

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