El tráiler de la temporada 2 de Daredevil: Born Again es una auténtica explosión sensorial, y confirma cuándo volverá la serie de Marvel a Disney+

Marvel ha lanzado el primer tráiler de la temporada 2 de Daredevil: Born Again.

Confirma el estreno a finales de marzo de la serie que regresa a Disney+.

El primer avance de la próxima temporada es, como mínimo, desconcertante.

Marvel ha lanzado el primer tráiler de la temporada 2 de Daredevil: Born Again y ha confirmado que la serie volverá el 24 de marzo (en Norteamérica y Sudamérica) y el 25 de marzo (en el resto del mundo).

Hasta hoy (27 de enero), solo sabíamos que la segunda temporada de Daredevil: Born Again se estrenaría en algún momento de marzo. Y, a pesar de que a finales de 2025 Disney pareció confirmar que se estrenaría en Disney+ el 4 de marzo, la serie de televisión protagonizada por Charlie Cox y Vincent D'Onofrio se estrenará tres semanas más tarde de lo que esperábamos.

Marvel Television’s Daredevil: Born Again Season 2 | Teaser Trailer - YouTube Watch On

En cuanto al primer avance de la próxima temporada, se trata de un tráiler basado en la sobrecarga sensorial. De hecho, ya sea por el corte brusco de sus diversos clips, los cambios de tono o el uso discordante de la canción y los sonidos que acompañan a las imágenes, la serie de televisión de la Fase 6 de Marvel se inclina sin duda por el factor caos que seguramente traerá consigo la temporada 2.

A pesar de durar solo 70 segundos, el último avance de la serie de acción real protagonizada por Daredevil está repleto de grandes momentos.

Por un lado, tras la confirmación de que Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter, estará en la temporada 2 de Born Again, podemos ver a la investigadora privada con superpoderes ensuciarse las manos y lanzar otra pullita al protagonista Matt Murdock. Jones también debería tener un papel destacado en la próxima entrega de la serie, ya que la temporada 2 de Born Again incluirá algunas «sorpresas muy interesantes» en torno a la interpretación de Ritter, muy apreciada por los fans.

Marvel Television’s #DaredevilBornAgain Season 2 premieres March 24 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/JwJLXNhaXxJanuary 27, 2026

Por otra parte, finalmente se confirma que Elden Henson regresa como Franklin «Foggy» Nelson. Sin embargo, dado que el personaje murió en el estreno de la temporada pasada y que luce el mismo corte de pelo que tenía en la serie de Netflix Daredevil, parece que Foggy solo volverá para algunas secuencias de flashbacks. Por lo tanto, parece que las teorías de los fans de la temporada 1 sobre que Foggy seguía vivo podrían no ser ciertas después de todo.

Otros momentos destacados incluyen *respira hondo* al tiránico alcalde de Nueva York, Wilson Fisk, participando en un combate de boxeo; un primer vistazo al enigmático Mister Charles, interpretado por Matthew Lillard; imágenes de Wilson Bethel/Bullseye disfrutando de una clásica bebida flotante en una cafetería; Daredevil luciendo su icónico traje negro mientras golpea a unos matones; la Fuerza Especial Antivigilante de Fisk patrullando las calles; y Karen Page realizando más trabajo de investigación encubierta. ¡Hay mucho que esperar, entonces!

