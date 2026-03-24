"Bienvenido de nuevo, Frank": Marvel confirma el título oficial del especial de televisión de The Punisher en Disney+

El Frank Castle de Jon Bernthal volverá a nuestras pantallas a mediados de mayo

Marvel ha revelado la fecha oficial de estreno del especial televisivo de "The Punisher"

También se ha dado a conocer el título de este especial de 60 minutos

Se estrenará antes de la aparición de Frank Castle en "Spider-Man: Brand New Day"

Marvel ha anunciado cuándo se estrenará el especial de televisión de The Punisher en Disney+ y cuál será su título oficial.

Al revelar ambas noticias hoy (24 de marzo), el gigante del cómic confirmó que el especial protagonizado por Jon Bernthal se llamará The Punisher: One Last Kill y se estrenará el martes 12 de mayo / miércoles 13 de mayo.

Return to Hell’s Kitchen every Tuesday with the #DaredevilBornAgain Season 2 Episode Guide and gear up for A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill, streaming May 12 on Disney+. pic.twitter.com/RfFTkw1D93March 24, 2026

La confirmación de este episodio de 60 minutos de duración, sobre el que Bernthal también publicó en Instagram, se dio a conocer junto con el calendario completo de estrenos del próximo proyecto de Marvel para la pantalla chica, también conocido como la segunda temporada de «Daredevil: Born Again».

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Curiosamente, el próximo capítulo de esta última, que se estrenará en Disney+ el 24 o 25 de marzo, concluirá una semana antes de que The Punisher: One Last Kill haga su debut en uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

¿Significa esto que los acontecimientos descritos en el especial de televisión del antihéroe homónimo se desarrollarán al mismo tiempo que la segunda temporada de Daredevil: Born Again? ¿O en realidad tendrán lugar después del final de Born Again 2? Solo los involucrados en la producción del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) lo saben con certeza. De todos modos, por mi parte, estoy ansioso por averiguarlo.

¿Cómo influirá "The Punisher: One Last Kill" en "Spider-Man: Brand New Day"?

En "Spider-Man 4", The Punisher aparecerá en un papel secundario (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

La segunda temporada de la serie de televisión de Daredevil del MCU, que se estrenará próximamente, no es el único proyecto con el que estará relacionada «One Last Kill».

De hecho, dado que The Punisher —cuyo nombre real es Frank Castle— tendrá un papel secundario en «Spider-Man: Brand New Day», es posible que lo que ocurra en «One Last Kill» influya directamente en la trama de la próxima película de la Fase 6 de Marvel.

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¿Cómo es eso? Para responder a eso, tenemos que adentrarnos en un territorio que podría contener grandes spoilers de Spider-Man 4, así que si no quieres saber más, te sugiero que salgas de esta página de inmediato.

¿Veremos primero al misterioso personaje de Sadie Sink en "One Last Kill"? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Bueno, el rumor más extendido sobre el papel de The Punisher en la próxima aventura de Spider-Man en el MCU es que protegerá a alguien muy importante de las autoridades. ¿De quién se trata? Del misterioso personaje que interpretará Sadie Sink en «Brand New Day».

Es poco probable, pero ¿y si el personaje de Sink apareciera por primera vez en «One Last Kill»? Si es así, ¿será entonces cuando Frank Castle jure mantenerla a salvo antes de que la pareja aparezca en Brand New Day? Sería una forma divertida no solo de explicar por qué el dúo está en Spider-Man 4, sino también de actuar como un vínculo adicional entre Brand New Day y Daredevil: Born Again. La asociación de Castle con ambos proyectos es, por supuesto, su principal denominador común.

De todos modos, el jefe de televisión de Marvel, Brad Winderbaum, ya ha declarado (según Entertainment Weekly) que Born Again 2 y Spider-Man 4 estarán más estrechamente vinculados de lo que cualquiera de nosotros imagina. El Castle de Bernthal y el personaje sin nombre de Sink serían, entonces, una forma segura de tender un puente entre las producciones, especialmente si mi teoría de que Sink aparecerá primero en One Last Kill es correcta.

Para más información sobre los proyectos del MCU mencionados, descubre todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de Daredevil: Born Again y entérate de todos los detalles sobre Spider-Man: Brand New Day. Luego, echa un vistazo a mi guía de reparto y personajes de Spider-Man 4 para ver quién más aparecerá en esa película.

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