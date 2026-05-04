4 de las mejores películas de Star Wars perfectas para celebrar el Día de Star Wars 2026, y una de ellas tiene una puntuación más alta que "El retorno del Jedi"

"El retorno del Jedi" y otras tres películas emblemáticas de "Star Wars" se han incorporado a otro servicio de streaming

El Día de Star Wars 2026 llegó

Para celebrarlo, cuatro películas de Star Wars acaban de incorporarse a una de las principales plataformas rivales de Disney+

Normalmente, la principal plataforma de streaming de Disney es el único lugar donde se pueden ver

Hoy no es cualquier día, hoy es el Día de Star Wars 2026 y para celebrarlo te compartimos 4 de las mejores películas franquicias que recientemente llegaron a la competencia de Disney+ (solo en algunos países).

Recordemos que normalmente, la plataforma de streaming principal de Disney es el único lugar donde puedes ver todas las películas y series de Star Wars. Sin embargo, la Casa del Ratón ha tomado la decisión, sorprendentemente inusual, de lanzar algunas de ellas en otro de los mejores servicios de streaming del mundo.

Entonces, ¿cuál es la afortunada plataforma en cuestión? Hulu, también conocida como la plataforma hermana de Disney+, que solo está disponible en los EE. UU. (En México la suscripción de Disney+ contiene Hulu, así que no te preocupes, a menos que estés en Estados Unidos).

El artículo continúa a continuación.

De acuerdo, Disney nunca iba a licenciar el catálogo anterior de Star Wars a Netflix o Prime Video, así que lanzar cuatro películas de la marca de ciencia ficción en la otra plataforma de streaming de su propiedad podría no ser tan sorprendente.

Sin embargo, el hecho de que Hulu se haya convertido en el hogar de parte del contenido de Star Wars es significativo porque, como dije, Disney+ es el único lugar donde los fans han podido ver en streaming las diversas ofertas de la franquicia. Aquellos de ustedes que estén suscritos a Hulu pero no a Disney+, entonces, deberían disfrutar de estas películas mientras puedan — y, oye, si no vives en EE. UU., aún puedes ver en streaming todas las películas y series de Star Wars en Disney+.

¿Qué películas de Star Wars puedo ver en Hulu?

"El Imperio contraataca" es una de las cuatro películas de Star Wars que ahora puedes ver en Hulu (Image credit: Lucasfilm)

Quizás no sea de extrañar que se trate de tres de las cuatro películas que componen la trilogía cinematográfica original de la franquicia. Para quienes no lo sepan, se trata de «Episodio IV: Una nueva esperanza» (1977), «Episodio V: El Imperio contraataca» (1980) y «Episodio VI: El retorno del Jedi» (1983).

Teniendo en cuenta lo bien valoradas que están estas tres películas, además del hecho de que cuentan una historia cohesionada en tres partes, es obvio que se añadirían simultáneamente a la biblioteca de películas de Hulu, pero ¿cuál es la cuarta? Será una película que ha recibido una acogida más positiva —al menos por parte de la crítica— que El retorno del Jedi.

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Muy bien, ¿qué película es? Rogue One: Una historia de Star Wars, de 2016, cuya calificación de la crítica en Rotten Tomatoes del 84% es un punto porcentual más alta que la de El retorno del Jedi. (Nota: en este punto, sería negligente de mi parte señalar que la calificación del público de El retorno del Jedi, del 94 %, es más alta que la de Rogue One, del 87 %).

La incorporación de Rogue One junto al trío mencionado también tiene mucho sentido, ya que su final conduce directamente a la secuencia inicial de Una nueva esperanza. Así que, si ves estas películas una tras otra en Hulu —o en Disney+, para el caso—, podrás ver cómo se desarrolla una parte clave de la línea temporal de Star Wars en orden cronológico.

Hablando de ver las cosas en orden cronológico: si estás planeando otra maratón de películas de Star Wars, asegúrate de leer nuestra guía sobre cómo ver las películas de Star Wars en orden, especialmente si estás buscando una forma nueva o muy diferente de disfrutarlas.

Cuando termines de leer esto, échale un vistazo a nuestro nuevo artículo sobre las películas y series de Star Wars para ver qué más se está preparando para la legendaria saga de ciencia ficción. Por último, entérate de todo lo que hay que saber sobre *The Mandalorian* y Grogu, la primera película de Star Wars en casi siete años, antes de su estreno el 22 de mayo.

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