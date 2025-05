Netflix reveló que los anuncios generados por inteligencia artificial llegarán en 2026

YouTube también ha revelado esta semana su nueva tecnología publicitaria basada en Gemini

Ambos han probado también los «anuncios de pausa», que aparecen al pausar un vídeo.

¿Las plataformas de streaming se convertirán en la nueva TV con constantes anuncios?

Si bien ya parecía que la edad de oro del streaming había quedado atrás, Netflix y YouTube acaban de confirmarlo con nuevos tipos de anuncios basados en inteligencia artificial que pondrán a prueba tu paciencia en un futuro próximo.

Netflix ha sido el primero en hablar maravillas de su tecnología publicitaria esta semana: durante su presentación en el Upfront, el gigante del streaming dijo que en 2026 lanzará anuncios interactivos generados por inteligencia artificial, junto con anuncios en pausa.

¿Qué significa "generado por IA"? Por desgracia, es tan malo como te temías. Netflix explicó durante el Upfront que estos nuevos tipos de anuncios utilizarán "IA generativa para casar instantáneamente los anuncios de los anunciantes con los mundos de nuestras series".

En otras palabras, los anuncios mid-roll pronto se mezclarán armoniosamente con el programa que estás viendo, bañando tus ojos con mensajes sutiles.

Espera, no suenan como divertidas continuaciones de Las Cuatro Estaciones... (Image credit: Netflix)

Netflix confía plenamente en que sus abonados a los niveles con publicidad digerirán estos nuevos anuncios porque, según Amy Reinhard (su Presidenta de publicidad), "los abonados prestan tanta atención a los anuncios intermedios como a los propios programas y películas". Tal vez los abonados que lanzan mandos a distancia a su televisor también cuenten como «compromiso».

Desgraciadamente, subir el volumen de anuncios es beneficioso para los resultados de Netflix, que acaba de alcanzar los 94 millones de usuarios mensuales, más del doble que el año pasado por las mismas fechas. Y Netflix no es ni mucho menos el único servicio de streaming que se adentra en las oscuras artes de las nuevas técnicas publicitarias basadas en IA.

El momento decisivo

(Image credit: YouTube / Google)

Durante su evento Brandcast de esta semana (vía 9to5Google), YouTube también reveló una técnica publicitaria con un giro diferente: una que utiliza Gemini para averiguar cómo colocar anuncios en las partes más importantes del vídeo que estás viendo.

YouTube lo denomina "Peak Points", porque utiliza la IA para determinar los momentos más significativos, o "pico", para sacarte de un momento importante y sumergirte en un mensaje publicitario.

En el ejemplo que YouTube compartió, el anuncio se emitió justo después del «momento objetivo» (una proposición de matrimonio) y no durante él, pero sigue pareciendo una forma bastante cínica de lanzarte publicidad justo cuando tu guardia emocional está baja.

YouTube no ha dicho exactamente cuándo se pondrá en marcha esta nueva «función». Pero parece probable que llegue antes que las cuñas intermedias interactivas y los anuncios de pausa de Netflix. Hablando de anuncios en pausa, es otro truco que YouTube ya ha probado en su intento de romper tu determinación y empujarte a YouTube Premium (o, en muchos casos, a uBlock Origin).

Análisis: Los gigantes del streaming se quitan la careta

(Image credit: Netflix)

Hubo una época en la que Netflix era el advenedizo sin anuncios al que todos acudíamos en masa desde el cable y sus interminables anuncios, pero esos días ya han pasado.

De hecho, si ya estás cansado de la insidiosa publicidad, Amy Reinhard (Presidenta de publicidad de Netflix) hizo unas declaraciones escalofriantes en el Upfront. "Si se lleva algo de hoy, espero que sea esto: la base de nuestro negocio de anuncios está en su lugar", dijo durante Upfront. "Y en el futuro, el ritmo de progreso va a ser aún más rápido".

Pásame unas gafas inteligentes con bloqueadores de anuncios basados en inteligencia artificial, porque esto no suena divertido. No tengo ningún problema con los anuncios -sería hipócrita decir lo contrario, escribiendo para un sitio web que en parte se financia con ellos-, pero convertirlos en una parte central de un servicio de pago me parece un poco codicioso, y me preocupa la fusión de los anuncios impulsados por IA con el entretenimiento.

Como también argumentó recientemente Carrie Marshall, colaboradora de TechRadar, la función «Shop the Show» de Prime Video -que permite comprar al instante productos que aparecen en sus programas- representa una tendencia preocupante que no hará sino empeorar a medida que nos acerquemos a 2026. Prime Video es, como Netflix, una empresa de publicidad disfrazada.

Con la IA abriendo nuevas oportunidades, la tentación de saturar los programas con oportunidades de marketing va a ser más fuerte que nunca, y puede que cada vez nos sintamos más como Truman Burbank en El show de Truman, preguntándonos por qué tenemos la repentina necesidad de ir a comprar un Chef's Pal. Sólo espero que escapar de estos anuncios de última generación no se convierta en el coto exclusivo de los ricos que pueden permitirse pagar 14 suscripciones mensuales diferentes sin anuncios.