¿Crees que conoces de Los Simpson? Pon a prueba tu conocimiento de Springfield con este test para fans

No necesitas haber visto el fenómeno cultural pop animado de Los Simpson para saberlo todo. Ya sea que conozcas a los miembros de la familia, a la comunidad de Springfield en general o su peculiar profética presencia ocasional, la comedia animada se ha convertido en un fenómeno cultural.

Pero si ya viste Los Simpson , ¿has estado prestando atención o necesitas saber cómo volver a verlos ? ¿Solo viste un par de fragmentos, o te sabes los mejores episodios de Los Simpson al dedillo? Eso es lo que quiero averiguar con este cuestionario de 30 preguntas diseñado para poner a prueba tus conocimientos sobre la clásica serie animada. Las preguntas empezarán siendo fáciles y se irán complicando hacia el final.

Estas preguntas pondrán a prueba todos tus conocimientos sobre Los Simpson, desde los personajes y las tramas hasta los actores de doblaje, los episodios y el mundo de la serie. Y veremos qué tal te va: ¿eres un genio como Lisa o te pareces más a Homero?

¡Vamos a averiguarlo!

¿Necesitas refrescar tu conocimiento? Los Simpson se pueden ver en Disney+ en México.