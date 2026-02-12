La nueva comedia de terror de Apple TV es una mezcla de Tiburón, Stephen King y Atlanta, y de alguna manera funciona

Widow's Bay es una nueva comedia de terror que se estrenará el 29 de abril

Una ciudad maldita, habitantes supersticiosos y tradiciones populares al estilo de Salem podrían parecer el escenario típico de una película clásica de terror folclórico, pero la nueva serie de Apple TV, Widow's Bay, añade un giro moderno que sin duda encantará a los aficionados al género.

Lo que hace que el escenario titular de la serie resulte tan contemporáneo es la actitud pragmática del alcalde del pueblo hacia el folclore de la isla. Su escepticismo choca con los fantasmas que aún rondan el pueblo, por lo que cuando llega un reportero del New York Times para escribir un reportaje de viajes, la tensión entre la creencia y la incredulidad da lugar a un enfrentamiento cómico.

Esa premisa podría sugerir que se trata de otra comedia de terror que se burla de los clichés del género, pero Widow's Bay toma un camino muy diferente. En lugar de funcionar como una sátira similar a What We Do In The Shadows, su humor proviene de un agudo sentido de la comedia y de una escritura centrada en los personajes que suaviza los sustos sin restarles importancia.

Creada y producida por Katie Dippold, la escritora de Parks and Recreation (2009) y Ghostbusters (2016) es conocida por equilibrar estos cambios de tono. «Es una comedia de terror, pero para nosotros era muy importante tomárnoslo todo muy en serio», afirmó durante un avance de la programación de películas y series de Apple TV para 2026.

"Queríamos que la gente actuara como lo haría en situaciones muy tensas y aterradoras. Si conoces bien a los personajes, el humor surge de ellos mismos. Intentamos constantemente encontrar el equilibrio entre ambos aspectos", añadió.

Este enfoque en hacer que el terror sea emocionalmente realista significa que Widow's Bay se inclina más hacia el drama de una situación, pero hay algunas referencias inconfundibles que cualquiera de los años 80 reconocerá al instante, y eso se debe en gran parte a las influencias que ayudaron a esculpir el estilo visual de la serie.

"Estoy obsesionada con Tiburón. Me gustaría vivir allí, algo que la mayoría de la gente no querría porque hay un tiburón que te va a matar. Pero yo quiero estar allí", dijo, recordando los veranos de su infancia en Long Branch, Nueva Jersey, que pasó corriendo por una atracción embrujada en el paseo marítimo.

"Gritábamos y reíamos, gritábamos y volvíamos a reír, y todo era extrañamente catártico", dijo, antes de añadir: "Ese momento en el que el terror se convierte en risa es una sensación que he estado tratando de recuperar desde entonces".

Esa filosofía está muy presente en la atmósfera de la serie. Incluso el tráiler de 30 segundos con la sirena sonando en la niebla (véase más arriba) captura la fijación de la serie por la tensión atmosférica.

Gran parte del escenario de la serie puede estar inspirado en la ciudad isleña de Stephen King, pero hay otras influencias que ayudaron a dar forma al ritmo y al estilo de la serie. De hecho, Dippold describe las influencias de la serie como "un gran guiso".

Un ingrediente clave fue Atlanta, cuyo director, Hiro Murai, fue contratado para ayudar a dar forma al lenguaje visual de la serie. "Nunca había leído nada parecido", dijo Murai durante el panel de Apple TV sobre la primera vez que vio el guion de la serie. "Me pareció una serie de televisión del pasado, pero al mismo tiempo muy moderna".

Este concepto tan singular acabó siendo un reto para Murai a la hora de visualizar la serie. «Hay algo intrínsecamente nostálgico en la serie. Es como el recuerdo de haber visto una película de terror de los 80, y creo que el reto era: ¿cómo plasmar ese sentimiento de forma literal? Es extraño volver a visitar tus recuerdos», afirmó.

El protagonista, Matthew Rhys, que interpreta al atribulado alcalde Tom, sintió la misma atracción por el proyecto. «Sin duda, nunca había leído nada parecido. Soy un niño de los 80, crecí con The Wicker Man y Tiburón. Esto era todo lo que pensaba que nunca llegaría a hacer».

Rhys resume el tono a la perfección con: «Children of the Corn se encuentra con Los Goonies». Todas las características están presentes, desde una historia costera maldita hasta una niebla antinatural y unos habitantes aferrados a la superstición. Todo ello coronado por un alcalde que, en un momento dado, grita «Que le den a Cape Cod». Bienvenidos a Widow's Bay.

Los tres primeros episodios de Widow's Bay se estrenarán el 29 de abril de 2026, y el resto de la temporada se emitirá semanalmente.

