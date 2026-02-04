Apple TV acaba de ofrecerme un adelanto de su programación de películas y series para 2026, desde la segunda temporada de Monarch: Legacy of Monsters hasta Margo’s Got Money Problems

Colin Farrell, Keanu Reeves y Anya Taylor-Joy han sido seleccionados para participar en producciones de Apple TV que se estrenarán en 2026

Apple TV puede tener la reputación de pasar desapercibida con sus películas y programas, pero eso va a cambiar en 2026. Por primera vez, se invitó a los miembros de la prensa a un avance exclusivo de lo que uno de los mejores servicios de streaming ha estado preparando para el próximo año.

Desde el regreso de las series más aclamadas de Apple TV, como Monarch: Legacy of Monsters temporada 2, hasta nuevas películas repletas de estrellas como Anya Taylor-Joy, John Cena, Keanu Reeves y muchos más, tenemos horas y horas de contenido excelente que disfrutar en los próximos meses.

Sin embargo, no se mencionaron todas las nuevas series cuyo estreno ya se ha confirmado para este año. Eso significa que no pude ver un adelanto de series como la temporada 2 de The Studio o la temporada 4 de Ted Lasso. Pero con 11 películas y series sobre las que informar, todavía tengo mucho que compartir.

Monarch: El legado de los monstruos, temporada 2 (serie de televisión)

¿Cómo escapará Kurt Russell de Axis Mundi en la temporada 2 de Monarch? (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 27 de febrero (primer episodio)

Episodios: 10

Creadores: Chris Black y Matt Fraction

Reparto principal: Kurt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La serie Monarch: Legacy of Monsters, de Apple TV, causará sensación este mes de febrero. Retomando directamente el final de la primera temporada, esta serie que viaja en el tiempo verá a nuestros héroes reunirse en la isla Calavera de Kong, en una nueva y misteriosa aldea que ocupará un lugar central en la próxima entrega.

Los fans podrán disfrutar del regreso de los monstruos alfa Kong y Godzilla, junto con un kaiju completamente original que nunca hemos visto en la franquicia de Toho, Titan X. Esta antigua criatura con tentáculos surgirá literalmente del mar, lo que supondrá una nueva amenaza para el mundo.

¿Podrán Kong o Godzilla impedir que Titan X cause estragos en la Tierra en la temporada 2 de Monarch: Legacy of Monsters? Sin duda, eso esperamos. Sintoniza el viernes 27 de febrero para ver el primer episodio de otra serie de monstruos llena de acción y efectos especiales CGI.

Outcome (película)

Cameron Diaz protagoniza una nueva comedia negra de Jonah Hill. (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 10 de abril de 2026

Director: Jonah Hill

Reparto principal: Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer, Kaia Gerber

Tras su exitoso debut como director con Mid 90s, un drama sobre el paso a la madurez sorprendentemente conmovedor e inspirado en parte en su propia vida, ha pasado bastante tiempo desde que el actor de El lobo de Wall Street volviera a ponerse detrás de la cámara.

Sin contar su documental Stutz, de 2022, la nueva película de Hill, Outcome, supone su primera incursión en la comedia como director y guionista. Le acompaña un reparto repleto de estrellas, entre las que se encuentran Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer y Kaia Gerber.

La película se centra en un video que acaba con la carrera y destroza la vida de una querida estrella de Hollywood. Decidido a desenmascarar al chantajista, el actor se embarca en un viaje por el camino de los recuerdos, reflexionando sobre a quién podría haber perjudicado a lo largo de su vida.

Maximum Pleasure Guaranteed (Máximo placer garantizado)

Tatiana Maslany está fascinante en esta nueva comedia de suspenso (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 20 de mayo (primeros dos episodios)

Episodios: 10

Creador: David Rosen

Reparto principal: Tatiana Maslany, Jake Johnson, Brandon Flynn, Murray Bartlett

La trama de esta nueva serie de Apple TV dice así: «Paula (Maslany), una madre recién divorciada, cae en una peligrosa espiral de chantajes, asesinatos y fútbol juvenil». Si eso no es suficiente para despertar tu curiosidad, entonces no sé qué lo hará.

De todas las nuevas series de televisión que llegarán a la plataforma en 2026, Maximum Pleasure Guaranteed es una de las más intrigantes. ¿Por qué? Qué puedo decir, me encantan las historias de misterio y asesinatos, especialmente aquellas en las que el protagonista es una persona sencilla.

Este tipo de trama suele dar lugar a algunos de los momentos cómicos más originales y, por lo que he visto hasta ahora, esta serie está llena de ellos. Desde la vergüenza de haber sido estafada por un chico webcam hasta verse obligada a entrenar un equipo de fútbol porque las otras madres se han quedado sin Xanax, Paula parece no tener un respiro.

Lucky

¿Anya Taylor-Joy en un atraco que sale terriblemente mal? No te apresures a salir corriendo (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 15 de julio (primeros dos episodios)

Episodios: 7

Creadores: Jonathan Tropper y Cassie Pappas

Reparto principal: Anya Taylor-Joy, Timothy Olyphant, Annette Bening

Al igual que en Last Night in Soho, de Edgar Wright, Anya Taylor-Joy podría aparecer en la portada de este nuevo thriller sobre atracos, pero un rápido vistazo a IMDb sugiere que la actriz de Gambito de dama podría no estar tan involucrada como esperábamos.

Cualquiera que haya leído Lucky, de Marissa Stapley, sabrá que la historia salta entre el pasado y el presente, y narra cómo una estafadora improbable salió perjudicada por un atraco que salió terriblemente mal. A juzgar por el reparto, esta adaptación podría inclinarse más hacia el pasado que hacia el presente.

Eso significa que Taylor-Joy podría no aparecer tanto después del primer episodio, lo cual es una verdadera lástima, dada su fascinante presencia en la pantalla. Sin duda, ella nos atraerá, pero ¿podrá el resto del reparto mantenernos enganchados?

Imperfect Women

¿Elizabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara en una misma serie? (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 18 de marzo (primeros dos episodios)

Episodios: 8

Creadora: Annie Weisman

Reparto principal: Elizabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara, Joel Kinnaman

¿Otra adaptación literaria? Apple TV está sacando mucho provecho de la biblioteca este año con otra novela policíaca, esta vez basada en Imperfect Women, de Araminta Hall.

La serie está protagonizada por Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara, que interpretan a tres mejores amigas que se conocen desde hace décadas. Una de ellas muere inesperadamente y, a medida que se desvela el misterio de su muerte, salen a la luz secretos ocultos durante mucho tiempo que amenazan con trastornar la vida de las otras dos.

Con Joel Kinnaman completando el reparto secundario, este thriller de misterio promete ofrecer tensión, drama y muchos giros inesperados.

The Dink

A un lado el tenis de mesa, ahora es el turno del pickleball de ser el centro de atención (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 24 de julio

Director: Josh Greenbaum

Reparto principal: Jake Johnson, Ed Harris, Mary Steenburgen

Puede que Marty Supreme haya acaparado la atención del público con su película sobre el ping-pong, pero ahora es el momento de que un nuevo deporte de raqueta ocupe el centro del escenario. El pickleball, el deporte que no sabías que necesitaba una película. Te presentamos The Dink, una comedia sobre un perdedor en la que Dusty Boyd (Jake Johnson), un tenista profesional acabado, se ve obligado a entrenar a unos niños rebeldes en el club de campo suburbano de su padre Chuck (Ed Harris).

Para recuperar la forma después de una lesión, Dusty prueba a regañadientes el pickleball y rápidamente se engancha. Comienza entonces el caos, las rivalidades inesperadas y un montón de pequeñas paletas volando por la pantalla.

Way of the Warrior Kid

Chris Pratt está listo para llevar a la pantalla la exitosa serie de libros de Jocko Willink (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 20 de noviembre

Director: McG

Reparto principal: Jude Hill, Chris Pratt, Linda Cardellini

La serie de libros para niños Way of the Warrior Kid, de Jocko Willink, ya era un éxito entre padres e hijos, por lo que no es de extrañar que la adaptación de Apple TV, protagonizada por Chris Pratt, se perfile como igual de popular.

Piensa en Karate Kid, pero sin dojos ni grandes torneos. Un ex Navy SEAL lesionado se muda con su hermana y termina enseñando a su sobrino a defenderse y, lo que es quizás más importante, a encontrar el valor y la confianza en sí mismo.

Elogiada por enseñar resiliencia y autodisciplina, esta serie de acción y aventuras está llamada a cambiar para siempre los cuentos antes de dormir.

Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas económicos)

Esta adaptación del libro (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 15 de abril (primeros tres episodios)

Episodios: 8

Creador: David E. Kelley

Reparto principal: Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman

Vale, lo prometo, esta es realmente la última adaptación literaria de la lista. Basada en la novela de Rufi Thorpe, Margo's Got Money Troubles es un drama familiar que te dejará sin aliento.

Margo (Elle Fanning) es hija de un exluchador profesional (Nick Offerman) y una antigua camarera de Hooters (Michelle Pfeiffer), por lo que siempre ha sido una luchadora. Cuando de repente se encuentra embarazada, sin trabajo y sin compañeros de piso, depende de ella sacar fuerzas de flaqueza y reavivar ese espíritu luchador para volver a encarrilar a su nueva familia.

Matchbox (PELÍCULA)

Las cosas grandes vienen de lugares pequeños... (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 9 de octubre

Director: Sam Hargrave

Reparto principal: John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson

Tras el gran éxito de Barbie, de Greta Gerwig, Apple TV se adentra ahora en la caja de juguetes de Mattel con Matchbox: The Movie. Estos emblemáticos coches de juguete fueron un elemento básico de la imaginación infantil en la década de 1960, muy apreciados por su diseño realista y su calidad artesanal.

Hoy en día, los coches Matchbox son más un objeto de coleccionista que un elemento básico en los patios de recreo, pero eso no ha impedido que Apple TV los convierta en una película en toda regla. Matchbox The Movie es una aventura llena de acción en la que el agente encubierto de la CIA Sean (John Cena) arrastra a sus amigos de toda la vida a una persecución por todo el mundo con el destino del planeta en juego.

Cape Fear

Tu thriller de verano te espera (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 15 de junio (primeros dos episodios)

Episodios: 10

Creador: Nick Antosca

Reparto principal: Amy Adams, Javier Bardem, Patrick Wilson

Deténganme si ya han oído esto antes: un abogado es acosado por un criminal recién salido de prisión, que busca venganza por haber sido enviado a la cárcel. Puntos completos si pensaron en la novela de John MacDonald de 1957, The Executioners, y puntos extra si también les vinieron a la mente las adaptaciones cinematográficas de 1962 o 1991.

Dirigida por Martin Scorsese y producida por Steven Spielberg, esta nueva versión parece querer llevar la historia a una nueva generación, combinando una cinematografía elegante y con estilo con una inquietante sensación de terror.

Mayday

¡Ryan Reynolds y Kenneth Branagh en una nueva comedia de amigos! (Image credit: Apple TV)

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Directores: John Francis Daley y Jonathan Goldstein

Reparto principal: Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Marcin Dorocinski

Las comedias de amigos alcanzan su máximo esplendor cuando dos personas de mundos completamente opuestos se unen y, de alguna manera, conectan. A juzgar por la sinopsis de Mayday, la próxima película de Apple TV parece dar en el clavo.

Esta nueva comedia de espías empareja al brillante piloto de la Marina de los Estados Unidos, el teniente (Ryan Reynolds), con un rudo exagente del KGB (Kenneth Branagh), que tiene una extraña obsesión por todo lo estadounidense.

¿Qué más llegará a Apple TV en 2026?

¿Quién más está ansioso por saber la fecha de estreno de la cuarta temporada de Ted Lasso? (Image credit: Apple TV+)

Además de todas las series nuevas y que regresan, y las películas originales mencionadas anteriormente, Apple TV tiene mucho más preparado para 2026, incluida una gran variedad de deportes en directo. Gracias a su nueva asociación para convertirse en la cadena exclusiva de la F1 en Estados Unidos, los aficionados al deporte tienen mucho que esperar en el próximo año, incluyendo la MLS y el Friday Night Baseball, además de la Fórmula 1.

Y eso sin mencionar todas las series que ya se han anunciado para 2026, incluyendo el regreso de favoritas como Ted Lasso temporada 4, Shrinking temporada 3 y Your Friends and Neighbors temporada 2. Para ver la lista completa de todo lo que se ha anunciado hasta ahora, consulta a continuación.

Swipe to scroll horizontally Programación de Apple TV para 2026 hasta la fecha Película o serie Release date Temporada 3 de Shrinking Enero 28 Eternity Febrero 13 The Last Thing He Told Me season 2 Febrero 20 Monarch: Legacy of Monsters season 2 Febrero 27 Imperfect Woman Marzo 18 For All Mankind season 5 Marzo 27 Your Friends and Neighbors (temporada 2) Abril 3 Outcome Abril 10 Margo's Got Money Problems Abril 15 Criminal Record (temporada 2) Abril 22 Widow's Bay Abril 29 Maximum Pleasure Guaranteed Mayo 20 Cape Fear Junio 5 Sugar (temporada 2) Junio 19 Lucky Julio 15 The Dink Julio 24 Mayday Septiembre 4 Ted Lasso (temporada 4) Junio-Agosto (TBC) Matchbox (La película) Octubre 9 Way of the Warrior Kid Noviembre 20

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.