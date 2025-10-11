Prime Video ofrece una oferta increíblemente buena de Shudder por tiempo limitado: aquí tienes tres nuevas películas de terror que no te puedes perder

Como parte de las ofertas del Prime Day de octubre de Amazon, hay una venta por tiempo limitado de Prime Video que ofrece descuentos en más de 20 complementos de suscripción, incluido el servicio de streaming de terror Shudder, que actualmente está disponible en un paquete junto con MGM+.

Si solo quieres Shudder, también puedes hacerlo por 8,99 dólares al mes, pero el paquete es más rentable, ya que puedes añadir MGM+ por solo 3 dólares más, lo que te da acceso a ambos servicios de streaming por 11,99 dólares al mes. Echa un vistazo a la fantástica oferta a continuación.

Si te apetece probar Shudder, he encontrado las mejores películas de terror para ver en este servicio de streaming durante el mes de octubre. Aquí tienes tres películas añadidas recientemente que te recomiendo ver en esta espeluznante temporada

Víspera de Todos los Santos

All Hallows' Eve Official Trailer 1 (2015) - Horror Movie HD - YouTube Watch On

Clasificación: R

Duración: 83 minutos

Director: Damien Leone

Cast: Katie Maguire, Catherine Callahan, Marie Maser, Kayla Lian, Mike Giannelli

Quizás conozcas Terrifier, la serie de películas de terror protagonizada por Art el Payaso. Se ha convertido en un villano icónico en los últimos meses desde que consiguió su propia casa en Halloween Horror Nights en Universal, y es posible que, como resultado, quieras más de Art en tu vida.

Antes de las películas de Terrifier llegó All Hallow's Eve, una película antológica protagonizada por el propio Art, que ahora se puede ver en Shudder durante todo el mes de octubre y más allá. Vale la pena verla, incluso si nunca has visto una película de Terrifier, ya que es el lugar perfecto para familiarizarse con Art. Si eres lo suficientemente valiente, claro está.

En ella, una niñera encuentra dos cintas VHS que contienen imágenes de numerosos asesinatos cometidos por Art. La secuela, All Hallow's Eve 2, también se puede ver en Shudder.

O.T.H.E.R

O.T.H.E.R Official Trailer (2025) Olga Kurylenko - YouTube Watch On

Clasificación: R

Duración: 95 minutos

Director: David Moreau

Cast: Olga Kurylenko, Jean Schatz, Philip Schurer, Julie Maes

Quizás conozcas a Olga Kurylenko por Thunderbolts* y Quantum of Solace, pero ahora protagoniza una nueva película de terror. O.T.H.E.R es una película en francés que narra la historia de una mujer llamada Alice que regresa a casa tras la muerte de su madre.

Pero, a pesar de que la casa no ha cambiado, Alice pronto descubre que está llena de cámaras que vigilan cada uno de sus movimientos, mientras una presencia siniestra la acecha y la lleva hacia una revelación aterradora.

Con mucho misterio y tensión, esta es una gran película para ver en Halloween.

V/H/S/ Halloween

V/H/S/HALLOWEEN | Official Trailer | Shudder - YouTube Watch On

Clasificación: R

Duración: 115 minutos

Directores: Bryan M. Ferguson, Anna Zlokovic, Paco Plaza, Casper Kelly

Cast: David Haydn, Anna McKelvie, Adam James Johnston, Eddie MacKenzie

V/H/S es una de las mejores franquicias de terror de metraje encontrado que existen, y estoy muy emocionado por ver una nueva entrega en Shudder llamada V/H/S Halloween. Una vez más, se trata de una antología compuesta por cortometrajes, que se integran en una narrativa general que también actúa como su sexta película.

La narrativa principal sigue a la ficticia Octagon Company, que planea lanzar un nuevo refresco llamado Diet Phantasma. Para ello, reúnen a varios sujetos para que prueben el producto antes de su lanzamiento al público en general.

Aparte de la historia de Phantasma, hay cortometrajes individuales con temática de Halloween, todos ellos tan terroríficos como el anterior.