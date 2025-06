Prime Video añadió 50 nuevas películas en junio, entre ellas tres de mis favoritas de todos los tiempos

Como de costumbre, Prime Video agregó una gran cantidad de películas durante junio, sin embargo, hay 3 joyas que no se pueden perder.

Hay una mezcla divertida, incluyendo mi película favorita de todos los tiempos de Heath Ledger y una película clásica de los años 60, que también tiene su remake en streaming en Prime Video.

Si no te gusta ninguna de estas, tenemos muchas más recomendaciones. Echa un vistazo a las mejores películas de Prime Video en junio de 2025 para ver una lista actualizada de películas que puedes ver en streaming ahora mismo.

Brokeback Mountain (La montaña de Brokeback)

Brokeback Mountain 20th Anniversary Re-Release Trailer (2025) - YouTube Watch On

Calificación RT: 88%

Duración: 134 minutes

Director: Ang Lee

Cast principal: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Linda Cardellini, Anna Faris

No me considero una gran aficionada a las películas del Oeste o románticas, así que Brokeback Mountain me pilló por sorpresa. La primera vez que vi esta película romántica atemporal de Ang Lee, me quedé alucinada, y me encanta volver a verla cuando necesito llorar.

Todos tenemos esas películas, ¿verdad? Brokeback Mountain está basada en la novela del mismo nombre y narra la historia de dos vaqueros que se enamoran. A lo largo de la película seguimos su compleja y oculta relación, especialmente cuando ambos acaban casándose con mujeres.

Ang Lee siempre da en el clavo. También me encanta La vida de Pi, otra película de Ang Lee que recomiendo encarecidamente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Dead Man Walking (Pena de muerte)

DEAD MAN WALKING (1995) | Official Trailer | MGM - YouTube Watch On

Calificación RT: 95%

Duración: 122 minutes

Director: Tim Robbins

Cast principal: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry, R. Lee Ermey

Puede que hayas visto a Tim Robbins como Andy Dufresne en The Shawshank Redemption, pero también es igual de bueno detrás de la cámara.

Adaptación del libro homónimo de no ficción, seguimos al condenado a muerte Matthew Poncelet (Sean Penn) a medida que se acerca la fecha de su ejecución. Desesperado, recurre a la ayuda de la hermana Helen Prejean (Susan Sarandon) para una última apelación.

Me encantan los dos protagonistas y la dinámica entre ellos, es una de mis películas policíacas favoritas y quizá se convierta en una de las tuyas también.

The Thomas Crown Affair (El Caso Thomas Crown)

The Thomas Crown Affair (1968) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers - YouTube Watch On

Calificación RT: 70%

Duración: 102 minutes

Director: Norman Jewison

Cast principal: Steve McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke, Jack Weston

Curiosamente, Prime Video ha añadido las dos versiones de esta película a su biblioteca este mes: puedes ver la versión de 1968 o la de 1999 (o ambas).

Puede que haya debate sobre cuál es mejor, pero para mí, no hay nada mejor que la original. Y si te apetece ver una buena película de atracos, aquí la encontrarás.

Esta es posiblemente una de las mejores interpretaciones de Steve McQueen y su química con Faye Dunaway es simplemente brillante.