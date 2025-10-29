La nueva película de Prime Video, Hedda, me hizo plantearme algunas preguntas difíciles, pero ninguna tan complicada como la que le hice a su elenco

¿Ya tuviste la oportunidad de disfrutar la nueva película de Prime Video Hedda (que se estrenó en algunos cines el pasado 24 de octubre)? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, pues llega a streaming este 29 de octubre y algo tenemos que decir, es terriblemente divertida, pero terriblemente seria.

Adaptada del famoso drama de Henrik Ibsen, Hedda Gabler, para la era moderna, Tessa Thompson protagoniza como nuestra heroína, enredada tanto en un plan para conseguirle a su esposo George (Tom Bateman) el ascenso laboral que desea, como en un triángulo amoroso con la rival de George, Eileen (Nina Hoss), y su nueva amante Thea (Imogen Poots).

Vemos cómo ambos conflictos se desarrollan durante una fiesta salvaje organizada por Hedda para conquistar al jefe, el profesor Greenwood (Finbar Lynch), que se transforma en un caos impulsado por alcohol y drogas. Piensa en escándalo sexual, baño desnudo y un tiroteo que puede o no terminar en fatalidad (sin spoilers aquí).

Mientras la veía, me sumergí en la emoción tanto como cualquier invitado asistiendo a la velada de Hedda, pero cuanto más pensaba en la película, más sentimientos encontrados me dejaba.

La visión de la directora Nia DaCosta para Hedda incluye personajes con cambio de género (Eileen originalmente era un hombre llamado Ejlert), un triángulo amoroso lésbico y una protagonista no blanca. Como mujer queer, me conecté de inmediato con estos cambios. ¿Cómo no ver a Nina Hoss como otra lesbiana altiva después de su papel estelar en Tár (2022)?

Pero luego encontré esta fantástica entrevista con DaCosta y Thompson, donde una cita me impactó:

“A veces me siento dudosa de politizar cualquiera de estas cosas, pero luego me doy cuenta de que las cosas terminan siendo politizadas a veces simplemente por cómo luces o quién eres”, dice Thompson.

Ahí comprendí que el público podría estar interpretando el mensaje equivocado de Hedda. Por supuesto, es maravilloso que DaCosta haya entrelazado la representación de manera natural en la película, pero ¿estamos haciendo un flaco favor a la obra al priorizar estos detalles como lo más importante del filme?

¿Nos importa demasiado lo que se nos presenta a simple vista? Como no tengo una respuesta definitiva, decidí preguntar directamente al elenco de Hedda… y vaya, qué discusión se desató.

'I think that it matters to reinvent something': Hedda cast on why representation isn't clear cut

Hedda - Official Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

"¡Qué pregunta!", me dice Poots cuando les expongo todas mis ideas a ella y a Hoss. La pareja tarda un momento en ordenar sus pensamientos, y Hoss no deja de repetirme lo "interesante" que es la premisa (incluida únicamente con fines de fan, no puedo mentir).

Pero es Poots quien lo resume todo con increíble destreza. "Bueno, creo que es importante reinventar algo. Me parece genial, sobre todo cuando el guion es lo suficientemente bueno. Y, obviamente, Ibsen, como creador de ideas, tiene ideas arquetípicas y que siguen siendo muy cercanas a la experiencia humana".

«Pero al mismo tiempo, decíamos que se habla mucho de "cogemos esta franquicia y cambiamos al protagonista por una mujer, y así tendremos una franquicia progresista". Es como decir: "Bueno, ¿por qué no escribimos algo nuevo y genial para una mujer? Eso también estaría muy bien".

Hay muchos escritores brillantes que anhelan escribir algo genial para la gente, así que sería genial arriesgarse más con ideas originales, en lugar de seguir repitiendo las viejas.

Creo que una de las cosas más geniales, aparte del hecho de que Tessa Thompson haya sido elegida para el papel principal, lo cual es algo enorme y un gran momento, es que Eileen se ha sumado al canon de grandes personajes femeninos.

"Exactamente", añade Hoss. "Ahora está ahí para que cualquiera pueda aprovecharla".

Todo eso es muy cierto y válido y, en última instancia, me gusta el hecho de que Hedda nos deje con más cosas en las que pensar cuanto más lo pensamos. Creo que necesitamos más de eso, en términos generales, como público que lucha contra la desaparición del pensamiento crítico a causa de la inteligencia artificial y las redes sociales.

Si va a existir otra versión de la obra de Ibsen, me alegro mucho de que sea esta. Acierta en muchas cosas y, sobre todo, es una obra de entretenimiento sensacional.

