Amazon está probando el uso de la inteligencia artificial para generar resúmenes de algunas de tus series favoritas de Prime Video

Prime Video lanza una nueva función de "resumen en video" en versión beta para determinados programas.

La nueva función de IA generativa se basa en el modelo Bedrock de Amazon para editar escenas de programas.

La prueba supone otra función más impulsada por la IA para Prime Video, pero por ahora solo se lanzará en Estados Unidos.

Ya hemos visto cómo algunos de los mejores servicios de streaming integran funciones y características basadas en la inteligencia artificial en sus recomendaciones de contenido, e incluso en la redacción de las descripciones de series, películas y documentales.

Ahora, sin embargo, Prime Video se ha propuesto utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a ponernos al día entre temporadas, al menos en Estados Unidos, con contenido original seleccionado en una prueba beta que se está llevando a cabo en estos momentos. En 2024, Amazon dio sus primeros pasos en el contenido generado por IA con descripciones compactas y sin spoilers de los puntos clave de la trama de las series; ahora, sin embargo, utilizará la IA para montar un «resumen en vídeo» que ayude a salvar la distancia entre temporadas.

Básicamente, al hacer clic en «Resumen en video» en la página de un programa elegible, se mostrará un resumen de aproximadamente tres minutos del programa. En segundo plano, antes de que usted lo solicite, la IA se pondrá a trabajar, analizará el programa, identificará los puntos principales de la trama y se hará una idea de las historias de los personajes principales. A continuación, la IA recorta los mejores clips de vídeo de la temporada y los une con una narración generada por IA que se reproduce durante lo que probablemente será un resumen de unos minutos.

No es una tarea fácil, ya que básicamente consiste en unir los puntos principales de la trama y combinarlos en un vídeo rápido que contiene una narración de voz personalizada sobre las imágenes del programa, incluidos los diálogos, y añadir música. Sin embargo, estos se generan previamente y Amazon utiliza una combinación de modelos que están disponibles en su propio Amazon Bedrock, que se encuentra en AWS o Amazon Web Services.

Después del resumen, que debería ponerte al día, puedes pasar directamente a la programación habitual. Prime Video afirma que está lanzando "Video Recap" en versión beta en Estados Unidos para determinadas series originales en inglés. Por ahora, la lista incluye Tom Clancy's Jack Ryan, Fallout, The Rig, Bosch y Upload.

Además, solo estará disponible en dispositivos para el salón, como Fire TV o reproductores de streaming conectados a un televisor. El comunicado no menciona si en los próximos meses se añadirán otros dispositivos, como la web o aplicaciones para iOS o Android. Todos los usuarios elegibles en EE. UU. deberían poder ver los «resúmenes en vídeo» a partir de la próxima semana, el 24 de noviembre de 2025.

Teniendo en cuenta que por ahora se trata de una versión beta limitada en EE. UU., hemos preguntado a Amazon si se lanzará en el Reino Unido, Australia y otros territorios internacionales, ya sea en versión beta o como lanzamiento completo. Amazon afirma que, en el momento del lanzamiento, «Video Recaps» solo estará disponible en Estados Unidos.

Y aunque será necesario navegar para ver el resumen en vídeo, todos ellos están pregenerados, por lo que, aunque supone un gran esfuerzo para la IA, no se producirá en tiempo real cada vez que un usuario lo solicite.

Gérard Medioni, vicepresidente de tecnología de Prime Video, escribe que Video Recap es una «función única en su género [que] demuestra el compromiso continuo de Prime Video con la innovación y con hacer que la experiencia de visualización sea más accesible y agradable para los clientes». Es la última función basada en IA que llega a Prime Video, y llega más de un año después de que la plataforma de streaming realizara un importante rediseño que ha impresionado a algunos clientes y a nosotros en nuestras pruebas.

Suponiendo que estos resúmenes de vídeo tengan buen aspecto y satisfagan las necesidades de un resumen divertido, atractivo y envolvente, podrían iniciar una tendencia que otros servicios de streaming podrían copiar. Por mi parte, disfruto de los resúmenes de las series, especialmente si ha habido un intervalo más largo entre temporadas. Lo necesitaba cuando The Morning Show regresó a Apple TV (antes Apple TV+), y me gustaría ver uno divertido para cuando regrese Ted Lasso.

Además, teniendo en cuenta que Prime Video también alberga Prime Video Channels, que permite acceder al contenido de otros servicios de streaming dentro de la misma interfaz, habrá que ver si Amazon puede llegar a un acuerdo para ofrecer estos resúmenes de vídeo para contenidos originales que no sean de Prime Video, o si Amazon opta por ampliarlo a otros contenidos de producción propia o de su propiedad.

Tengo muchas ganas de probarlo y ver el resumen de vídeo de Prime Video en acción, pero también me preocupa su calidad y, por supuesto, cómo podría afectar a los editores, showrunners y productores que suelen organizar los resúmenes al comienzo de cada temporada.

Sin embargo, si la calidad es buena y el equipo decide no hacer uno, esto podría servir como un sustituto decente. Tendremos que esperar y ver, bueno, ver.

