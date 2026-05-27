Hot Sale 2026: Xiaomi apuesta por smartphones premium con promociones agresivas
Xiaomi presenta promociones en smartphones, tablets y wearables para Hot Sale 2026
En el marco del Hot Sale 2026 en México, Xiaomi presenta una selección de promociones para acercar a los consumidores sus productos más relevantes, con precios especiales, meses sin intereses y regalos en modelos participantes.
Xiaomi 17 Ultra (16+512):
Diseñado para quienes buscan una experiencia flagship premium, integra fotografía Leica con telefoto de 200MP (75–100mm) y zoom óptico mecánico, además de una cámara principal de 1 pulgada con tecnología de alto rango dinámico. Se complementa con batería de 6000mAh y carga HyperCharge para rendimiento y autonomía de alto nivel.
Promoción: De regalo, Xiaomi Sound Party + Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro + Xiaomi Watch S4 41mm + 24 MSI
Xiaomi 17 (12+512):
Un flagship compacto que fortalece el posicionamiento premium a través de la alianza Xiaomi × Leica, con lente óptico Leica Summilux y sensor Light Fusion 950 para un desempeño fotográfico avanzado. Integra Snapdragon® 8 Elite Gen 5, batería 6330mAh y carga rápida (cable e inalámbrica) para uso intensivo en el día a día.
Promoción: De regalo, Xiaomi Sound Party + Xiaomi Watch S4 41mm + 24 MSI
REDMI Note 15 Pro+ 5G (12+512):
Pensado para usuarios que quieren alto desempeño con una propuesta muy competitiva, integra una nueva cámara 200MP para máxima nitidez y una pantalla AMOLED 6.83" 1.5K para consumo de contenido. A esto se suma una batería de 6500mAh con 100W HyperCharge y resistencia avanzada al agua y polvo para acompañar un ritmo de uso exigente.
Promoción: Descuento Hot Sale + Redmi Buds 6 + Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (cable integrado) + Xiaomi Smart Band 9 Active + 24 MSI
Precio: $10,999 MXN (antes $11,999 MXN)
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
REDMI Note 15 Pro 5G (8+512):
Un equipo orientado a productividad y entretenimiento con una propuesta robusta: cámara principal 200MP, pantalla AMOLED 6.83" 1.5K y batería de 6580mAh para mayor autonomía. Su enfoque en durabilidad (protección de pantalla y certificaciones de resistencia) lo posiciona como una opción sólida para uso intensivo y prolongado.
Promoción: Precio especial Hot Sale de $9,999 MXN
REDMI Pad 2 WiFi (4+128):
Ideal para entretenimiento y uso diario, integra una pantalla 2.5K de 11" con AdaptiveSync 90Hz para mayor fluidez al navegar, ver series o jugar. Su batería de 9000mAh está pensada para largas jornadas, y se complementa con rendimiento confiable y una experiencia sonora envolvente para consumo multimedia.
Promoción: Cupón $1,000 MXN OFF + De regalo, REDMI Buds 8 Lite + 12 MSI
Precio: Desde $3,299 MXN utilizando el cupón promocional.
POCO X8 Pro Max (12+256):
Enfocado en performance, combina procesador Dimensity 9500s con una batería masiva de 8500mAh y carga HyperCharge, pensado para gaming, multitarea y jornadas largas. Suma una pantalla AMOLED 6.83" 1.5K a 120Hz, cámara 50MP con OIS y resistencia al agua y polvo para una experiencia completa.
Promoción: De regalo, Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (cable integrado) + 24 MSI
POCO X8 Pro Max (12+512):
Mantiene el mismo posicionamiento de alto desempeño con mayor almacenamiento para usuarios intensivos: Dimensity 9500s, 8500mAh y carga rápida para ritmo acelerado. Su pantalla AMOLED 120Hz y la cámara con estabilización óptica lo convierten en una opción ideal para quienes buscan potencia y experiencia visual premium.
Promoción: De regalo, Xiaomi 165W Power Bank 10000mAh (cable integrado) + 24 MSI.
Promociones válidas del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, sujetas a disponibilidad. Los regalos, cupones y meses sin intereses aplican en productos participantes y pueden variar por inventario y condiciones de compra.