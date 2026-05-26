Hot Sale 2026: PlayStation ofrece descuentos en Astro Bot, Gran Turismo 7 y mucho más

¿Eres fan de PlayStation y quieres adquirir nuevos controles o juegos? De ser así, el Hot Sale 2026 y el regreso de Days of Play son la oportunidad que estabas esperando.

Así que aprovecha descuentos especiales en algunos de los títulos más populares, así como en controles DualSense y más productos seleccionados tanto en tiendas participantes como en PlayStation Store. ¡Ya no habrá pretexto para divertirse jugando partidas interminables en verano!

Del 25 de mayo al 2 de junio, como parte de Hot Sale, habrá descuentos especiales en controles DualSense y juegos físicos participantes. Además, del 27 de mayo al 10 de junio, Days of Play regresará con promociones en juegos digitales y contenido seleccionado a través de PlayStation Store. Entre los títulos destacados de esta temporada se encuentran Marvel's Spider-Man 2, Stellar Blade, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima Director's Cut y más.

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Hot Sale 2026

Promoción válida del 25 de mayo al 2 de junio de 2026

Como parte de Hot Sale 2026, PlayStation contará con promociones especiales en controles DualSense, así como en una amplia selección de juegos físicos participantes disponibles con retailers seleccionados.

Controles DualSense participantes

DualSense Gray Camo: de $1,699 MXN a $1,299 MXN

DualSense White: de $1,699 MXN a $1,299 MXN

DualSense Midnight Black: de $1,699 MXN a $1,299 MXN

DualSense Galactic Purple: de $1,699 MXN a $1,299 MXN

DualSense Starlight Blue: de $1,699 MXN a $1,299 MXN

DualSense Cobalt Blue: de $1,799 MXN a $1,399 MXN

DualSense Cosmic Red: de $1,699 MXN a $1,299 MXN

DualSense Sterling Silver: de $1,799 MXN a $1,399 MXN

DualSense Volcanic Red: de $1,799 MXN a $1,399 MXN

DualSense Chroma Indigo: de $1,799 MXN a $1,399 MXN

DualSense Chroma Pearl: de $1,799 MXN a $1,399 MXN

DualSense Chroma Teal: de $1,799 MXN a $1,399 MXN

DualSense ZCT2 Black + USB-C: de $1,699 MXN a $1,299 MXN

Juegos físicos participantes

Con descuentos desde el 15% y de hasta más del 55% en títulos seleccionados, los jugadores podrán encontrar promociones especiales en algunos de los juegos más populares del catálogo de PlayStation. A continuación compartimos algunos de los títulos participantes; incluyendo Marvel's Spider-Man 2, Stellar Blade, Rise of the Ronin, Astro Bot, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima Director's Cut, Death Stranding 2 y más.

Iron Man VR (PSVR): de $949 MXN a $399 MXN

Horizon Forbidden West: de $1,399 MXN a $999 MXN

Until Dawn: de $1,399 MXN a $799 MXN

Uncharted: Legacy of Thieves Collection : de $1,119 MXN a $499 MXN

Nioh Collection: de $1,699 MXN a $699 MXN

The Last of Us Part I: de $1,119 MXN a $699 MXN

Stellar Blade: de $1,699 MXN a $999 MXN

Sackboy: A Big Adventure: de $1,399 MXN a $599 MXN

Rise of the Ronin: de $1,699 MXN a $999 MXN

Returnal: de $1,699 MXN a $899 MXN

Ratchet & Clank: Rift Apart: de $1,699 MXN a $899 MXN

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: de $1,119 MXN a $499 MXN

Marvel's Spider-Man 2: de $1,699 MXN a $999 MXN

LEGO Horizon Adventures: de $949 MXN a $599 MXN

Horizon Zero Dawn Remastered: de $1,119 MXN a $499 MXN

Helldivers 2: de $949 MXN a $799 MXN

Gran Turismo 7: de $1,699 MXN a $899 MXN

God of War Ragnarök: de $1,699 MXN a $899 MXN

Ghost of Yōtei: de $1,699 MXN a $1,299 MXN

Ghost of Tsushima Director's Cut: de $1,699 MXN a $999 MXN

Demon's Souls: de $1,699 MXN a $899 MXN

Death Stranding Director's Cut: de $1,119 MXN a $699 MXN

Death Stranding 2: de $1,699 MXN a $999 MXN

Astro Bot: de $1,399 MXN a $999 MXN

Days of Play

Promoción válida del 27 de mayo al 10 de junio de 2026

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Además de las promociones de Hot Sale, PlayStation celebrará una nueva edición de Days of Play, la campaña anual de la marca enfocada en la comunidad global de jugadores.

Durante Days of Play, los jugadores podrán encontrar promociones especiales en juegos digitales y contenido seleccionado disponible a través de PlayStation Store. Algunos de los juegos que estarán en descuento son: Astro Bot, Days Gone Remastered, DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, Ghost of Yōtei, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Helldivers 2, Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn Remastered, Marvel's Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Spider-Man Remastered y MLB 26 Standard Edition.

No olvides que si quieres conocer todos los juegos participantes en estas promociones de PlayStation, puedes entrar directamente a la tienda oficial.