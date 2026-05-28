Hot Sale 2026: LG tendrá descuentos de hasta 64% en tecnología para el hogar

LG no podía quedar fuera de una de las temporadas de descuentos más importantes del año, Hot Sale 2026, por ello, anunció descuentos exclusivos y promociones especiales en diferentes categorías, incluyendo entretenimiento, línea blanca y soluciones para el hogar.

Entre los productos que LG ofrecerá durante esta edición destacan hasta un 42% de descuento en el televisor LG OLED C5 de 65 pulgadas, que entrega negros perfectos, contraste infinito y la mejor calidad de imagen del mercado. En electrodomésticos, será posible adquirir refrigeradores LG InstaView, que combinan diseño sofisticado y practicidad inteligente en la cocina con hasta un 41% de descuento, mientras que la multipremiada LG WashTower, que redefine el cuidado de la ropa con un sistema inteligente todo en uno que optimiza espacio, eficiencia y conectividad tendrá hasta 49% de descuento. Por su parte, la categoría de audio entra también con un descuento de 64% en LG xboom Bounce by will.i.am, que se caracteriza por un sonido potente y una portabilidad única en el mercado.

(Image credit: LG)

Por si no fuera suficiente, la compañía ofrece descuentos adicionales, como por ejemplo un 5% extra pagando a través de SPEI y un 3% adicional en caso de ser la primera compra.

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La participación de LG en Hot Sale responde al compromiso de la marca por acercar tecnología avanzada a más consumidores, ofreciendo productos que integran innovación impulsada por inteligencia artificial, experiencias conectadas y soluciones pensadas para diferentes estilos de vida

“En LG buscamos desarrollar tecnología que genere un impacto real en la vida de las personas. Hot Sale representa una oportunidad importante para acercar nuestras soluciones a más hogares, permitiendo que los consumidores accedan a experiencias premium con beneficios y promociones especiales”, comentó Daniel Aguilar, Director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

Además de descuentos directos, los consumidores podrán acceder a beneficios adicionales como hasta $1,500 de descuento pagando a meses con Paypal*, hasta 15% de descuento con el cupón: HSALEMP en Mercado Libre pagando con Mercado Pago* y hasta 15% de cashback pagando a MSI con tarjeta de crédito Santander*.

Pensando en los estudiantes, LG también estará ofreciendo descuentos de hasta el 64% en productos especiales para ellos dando clic aquí, como por ejemplo el monitor UltraFine de 27 pulgadas con panel IPS y definición 4K con 55% de descuento, el televisor QNED83 de 65 pulgadas y procesador inteligente con 66% de descuento y, para esta temporada de calor, el sistema inteligente de aire acondicionado LG ARTCOOL (54% de descuento) con compresor inverter y con ThinQ, la plataforma de inteligencia artificial de LG.