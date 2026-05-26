Hot Sale 2026: Google revela cómo comprarán los mexicanos

¿Estás listo para adquirir los productos que llevas pensando durante meses ahora en el Hot Sale 2026?

Hoy, la forma en la que los consumidores buscan e investigan evolucionó hacia preguntas complejas, detalladas y multimodales, ampliando la extensión de estas consultas e impulsando a un consumidor superempoderado, el cual lleva procesos de compra más estratégicos y anticipados.

Esto se ve reflejado en un estudio que realizó Ipsos comisionado por Google, durante el pasado mes de enero, en el que entrevistó a mil personas en México para entender el comportamiento que tendrán los consumidores mexicanos durante el próximo Hot Sale.

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Compartimos 7 insights sobre los principales hallazgos:

Principales motivadores para los mexicanos

De acuerdo con la firma de análisis, para esta edición hay tres tipos de compradores:

Los decididos: 50% asegura que va a comprar.

Los cazaofertas: 34% comprará solo si ve buenas ofertas.

Los impulsivos: 9% decide de último momento.

En esta misma línea, las promociones y las facilidades de pago jugarán un papel fundamental. Entre las ofertas que más valoran los compradores destacan el envío gratis, obtener más producto por la misma cantidad de dinero y las ofertas relámpago con mayores descuentos.

En cuanto a beneficios financieros, las tres ventajas más esperadas por los consumidores al momento de una contratación financiera durante esta temporada son el cashback y las bonificaciones, seguidos de la flexibilidad en los plazos de pago y la obtención de boletos para acceder a rifas.

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La fiebre del verano deportivo como detonador de compras

Un factor diferenciador este año será el impacto del verano deportivo. El evento futbolístico más esperado de la temporada incentivará el consumo de manera directa, con un 45% de las personas previendo hacer una compra relacionada a este torneo. Este entusiasmo se verá reflejado directamente en categorías específicas, donde un 16% de los consumidores invertirá en una televisión de mejor calidad, otro 16% comprará ropa deportiva y un 13% adquirirá artículos promocionales o de colección.

Así se preparan los millennials y la Generación Z

Si bien los consumidores son cada vez más estratégicos, previendo un periodo de investigación de entre dos y tres meses, la gran diferencia actual radica en cómo sucede esta exploración entre distintas generaciones: mientras que los millennials destinan "ahorros hormiga" desde meses antes, la Generación Z llena su carrito de productos con anticipación para cazarlos en cuanto ofrezcan la mejor oferta.

Google y YouTube como aliados para los consumidores

En este proceso, las búsquedas en línea son el comparador principal, ya que el 71% de los usuarios utiliza el buscador de Google (Search) para comparar precios y el 68% lo utiliza para buscar tendencias y productos populares.



Finalmente, el formato de video se afianza como una fuente de consulta definitiva para la toma de decisiones. El rol de YouTube se mantiene presente en la mente de los consumidores, con un 67% de ellos buscando recomendaciones en la plataforma durante la temporada de descuentos y un 69% recurriendo a videos de unboxings para conocer los productos con detalle antes de dar el clic final de compra.