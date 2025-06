Este Día del Padre regala estilo, bienestar y tecnología con Shark Ninja

Este Día del Padre olvídate de obsequiar los típicos regalos como corbatas, calcetines y demás, mejor consiente con un regalo que celebre su bienestar, estilo y energía.

Ya sea para consentirlo o agradecerle, Shark Ninja presenta tres opciones que combinan innovación, diseño y funcionalidad para convertir esta fecha en una experiencia memorable.

¿Papá no aguanta el calor? ¡Regálale frescura con el nuevo Shark FlexBreeze! El ventilador portátil, potente y silencioso que lo acompaña donde más lo necesita. Con tecnología BreezeBoost, ofrece un flujo de aire fresco de hasta 21 m. Incluye el accesorio InstaCool, que genera una brisa con rocío capaz de reducir la temperatura hasta en 5 °C. Funciona con o sin cable, tiene hasta 24 h de autonomía, cinco velocidades, oscilación de 180°, y diseño resistente al agua y rayos UV.

