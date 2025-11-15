Dyson ofrece descuentos en Airwrap, Corrale y Airstrait en México

¿Eres de las personas que lleva su cuidado personal al siguiente nivel? De ser así, les tenemos noticias increíbles, pues Dyson anunció una selección de ofertas exclusivas del 13 al 17 de noviembre de 2025 a través de su sitio web oficial.

Promociones de Buen Fin Irresistibles:

El multiestilizador y secadora Dyson Airwrap i.d. (Vinca Blue/Topaz): incluye 8 accesorios, bolsa de viaje y peine de regalo. Precio especial de $13,174 MXN (antes $15,499 MXN) → ahorro de $2,325 MXN.

El modelo Airwrap i.d. (Ceramic Pink): ahorro de aproximadamente $1,549.90 MXN, con precio de $13,949.10 MXN (antes $15,499 MXN).

La alisadora Dyson Airstrait (Jasper Plum): alisado de húmedo a seco, sin placas calientes y sin tanto daño por calor; incluye 2 accesorios. Precio especial $12,999 MXN (antes $13,999 MXN) → ahorro de $1,000 MXN.

La alaciadora Dyson Corrale (Azul Prusia/Cobre): se puede usar con o sin cable, reduce el daño a la mitad¹; incluye 3 accesorios. Precio especial $11,699 MXN (antes $12,999 MXN) → ahorro de $1,300 MXN.

Airwrap i.d (Image credit: Dyson)

Beneficios adicionales de la promoción

Envío gratis en todas las máquinas compradas en dyson.com.mx.

La campaña permite hasta 24 meses sin intereses (MSI) dependiendo de la tarjeta participante.

Aplica exclusivamente del 13 al 17 de noviembre de 2025, o hasta agotar existencias.

Con estas promociones, Dyson acerca su tecnología a quienes buscan elevar su rutina diaria con herramientas de alto desempeño que cuidan el cabello, optimizan el tiempo y aportan un toque de lujo funcional. Una oportunidad perfecta para renovar el look, consentirse o adelantar los regalos de temporada con un gadget de belleza que realmente marca la diferencia.