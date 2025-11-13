Disfruta de vuelos con descuentos y beneficios bancarios con Aeroméxico

¿Esta temporada de descuentos está planeando comprar los boletos de tu viaje soñado? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues Aeroméxico, la aerolínea bandera de México, ofrecerá promociones sorprendentes del 13 al 17 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y su estudio "Expectativas El Buen Fin 2025", 32% de los encuestados tiene interés de comprar un viaje. Por ello, los viajeros pueden aprovechar la oportunidad de planear y adquirir sus próximas vacaciones con los grandes beneficios que trae Aeroméxico a través de su programa de lealtad, las promociones para diversos destinos y los beneficios en tarjetas bancarias aplicables.

Durante estos días, los clientes tendrán la oportunidad de adquirir sus vuelos en diversas rutas participantes con tarifas nacionales desde $1,639 MXN, y para destinos internacionales desde $4,113 MXN1. Dentro de las rutas elegibles se incluyen diversos destinos en México, Europa, Latinoamérica, Centroamérica, Asia y Estados Unidos.

Beneficios Adicionales para una Experiencia Completa

Otras promociones destacadas de Aeroméxico durante el Buen Fin incluyen:

Aeroméxico Rewards: los socios del programa de lealtad podrán disfrutar de hasta un 40% de descuento pagando con Puntos Aeroméxico Rewards en Clase Turista para rutas seleccionadas. Los que aún no son socios, podrán obtener un bono de 3 mil Puntos al inscribirse y registrar su primer vuelo.

los socios del programa de lealtad podrán disfrutar de hasta un en Clase Turista para rutas seleccionadas. Los que aún no son socios, podrán obtener un bono de 3 mil Puntos al inscribirse y registrar su primer vuelo. Aeroméxico Vacations: para quienes buscan un viaje integral, contarán con descuentos de hasta 60% en hospedaje nacional y hasta 35% en internacional. Además, podrán acumular Puntos Aeroméxico Rewards y pagar hasta en 24 meses sin intereses (MSI) con otras tarjetas participantes.

para quienes buscan un viaje integral, contarán con Además, podrán acumular Puntos Aeroméxico Rewards y pagar hasta en 24 meses sin intereses (MSI) con otras tarjetas participantes. Promociones Bancarias Exclusivas: Aeroméxico tiene alianzas con los principales bancos del país para ofrecer atractivas opciones de pago y beneficios adicionales si cumplen las condiciones específicas de cada institución bancaria y de las características de la compra. Entre las principales promociones que se podrán encontrar están: Hasta 15 meses sin intereses con tarjetas Santander Aeroméxico. Pagos diferidos con BBVA, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank y más. Bonificaciones al pagar con tarjetas American Express Aeroméxico, BBVA y Banorte. Cashback con tarjetas Santander Aeroméxico, Santander, Banamex, HSBC, Scotiabank y Konfio. BBVA ofrecerá otros beneficios, como la posibilidad de adquirir tu vuelo a 3 meses sin intereses en este Buen Fin y pagar en marzo de 2026.

Aeroméxico tiene alianzas con los principales bancos del país para ofrecer atractivas opciones de pago y beneficios adicionales si cumplen las condiciones específicas de cada institución bancaria y de las características de la compra. Entre las principales promociones que se podrán encontrar están:

El Buen Fin es el momento ideal para que los viajeros planifiquen su próxima aventura, ya sea para explorar los rincones de México, las ciudades históricas de Europa, la riqueza cultural de Asia o la majestuosa naturaleza de Sudamérica.

Las promociones estarán disponibles del 13 al 17 de noviembre de 2025 a través de aeromexico.com, agencias de viajes, tiendas de viaje de Aeroméxico, o contactando al Call Center.