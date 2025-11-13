Buen Fin 2025: GoPro adelanta sus ofertas y descuentos especiales
GoPro anuncia su preventa de Buen Fin 2025
¿No quieres esperar más para disfrutar de los descuentos y ofertas de Buen Fin 2025? De ser así, no tienes que preocuparte, pues GoPro anunció que desde hoy y hasta el 17 de noviembre, los amantes de la diversión, aventura, los viajes y creatividad podrán conseguir los equipos GoPro más recientes con descuentos épicos: hasta 40% en cámaras y hasta 70% en accesorios.
Ya sea que busques renovar tu cámara o dar el salto a tu primera GoPro, esta es tu oportunidad para llevarte la tecnología que ha revolucionado la forma de capturar el mundo. Conoce las promociones aquí:
Nuevos lanzamientos: MAX2 y LIT HERO — las más recientes GoPro con hasta 20% de descuento
GoPro sube el nivel con MAX 2 y LIT HERO, dos lanzamientos diseñados para capturar tus aventuras como nunca antes:
- MAX 2 captura todo lo que te rodea: obtén videos 360º en 8K de verdad, sin que el stick aparezca en la toma. Esta cámara te permite grabar todo a tu alrededor, hacer selfies y editar diferentes ángulos desde un mismo clip. Además, sus lentes reemplazables la hacen más resistente que nunca, lista para cualquier condición extrema.
- LIT HERO lleva la creatividad a otro nivel: compacta, sumergible y resistente con video 4K a 60 fps para tomas más fluidas, cámara lenta 2x y una luz integrada que ilumina tus aventuras nocturnas.
HERO13 Black — la cámara insignia de GoPro. Para desatar tu lado más creativo
La HERO13 Black combina potencia y versatilidad. Con video en 5.3K60, cámara lenta de hasta 400fps (13x) y la estabilización HyperSmooth 6.0 ganadora del Emmy®, ofrece resultados impresionantes en cualquier situación. Es resistente, sumergible hasta 10 m y su batería Enduro de 1,900 mAh brinda mayor autonomía para grabar sin pausas. Además, puede equiparse con los Lentes HB-Series (Ultra Gran Angular, Macro, Anamórfico y Filtros ND), ajustando automáticamente la configuración perfecta para cada uno.
Consíguela a precio especial en los siguientes bundles:
HERO13 Black Holiday Bundle – $6,629 (35% off): Una edición especial completa y lista para regalar (o autoregalarte) a los que buscan grabar sus vacaciones, ya que incluye el accesorio go-to para vacacionar. Incluye:
- Cámara HERO13 Black
- 2 Baterías Enduro
- Tarjeta SD de 64GB
- The Handler
- Estuche
HERO13 Black Power Bundle – $7,084 (35% off): El favorito de los creadores que quieren capturar sin límites. Trae el cargador dual y 3 baterías. Incluye:
- Cámara HERO13 Black
- 3 baterías Enduro
- Cargador de baterías dual
- Tarjeta microSD de 64GB
- Estuche
HERO13 Black Premium Bundle – $6,304 (35% off): Incluye una SD Card de mayor capacidad para guardar todo tu contenido. Incluye:
- Cámara HERO13 Black
- 2 Baterías Enduro
- SD Card 128GB
- Estuche
MAX – $4,980 la cámara que lo empezó todo en el mundo 360 con el 40% de descuento
MAX nunca falla. Graba videos esféricos en 5.6K y elimina el bastón de la toma. Captura todo a tu alrededor y elige los mejores ángulos después. Crea contenido envolvente, selfies, seguimiento y más desde un solo video.
Este Buen Fin, haz que cada momento cuente. No dejes pasar las mejores ofertas del año y descubre el poder de capturar el mundo de maneras más creativas.