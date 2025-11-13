Buen Fin 2025: Amazon se prepara con descuentos y promociones de hasta el 60% y 24 meses sin intereses

¿Estás listo para disfrutar de los descuentos y promociones del Buen Fin 2025? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, aún estás a tiempo, recuerda que habrá miles y miles de marcas participantes.

Un claro ejemplo de esto es Amazon México, que ofrecerá a los clientes acceso a miles de productos con atractivos descuentos y promociones que van hasta el 60% y 24 meses sin intereses en categorías como electrónicos, belleza, hogar, juguetes, moda, dispositivos Amazon, entre muchos otros, para aquellos que busquen ahorrar y adelantar sus compras de fin de año.

Adicionalmente, Amazon México demuestra su compromiso con la economía nacional durante Buen Fin, el evento de compras más importante del país, a través de su colaboración con la Secretaría de Economía para impulsar el programa Hecho en México, dando a pequeñas y medianas empresas mexicanas visibilidad y crecimiento en sus ventas. Esta participación no solo beneficia a los clientes, sino que también fortalece a las pymes que venden a través de la tienda.

“En Amazon México, nuestro compromiso es doble: impulsar la economía nacional a través de nuestra colaboración con la Secretaría de Economía para el programa Hecho en México, y consentir a nuestros clientes con descuentos atractivos durante el Buen Fin. Esta combinación nos permite no solo fortalecer a las pymes mexicanas, sino también ofrecer a nuestros clientes acceso a productos locales de calidad con los mejores precios y beneficios, haciendo que el comercio digital sea más accesible e inclusivo para todos los mexicanos.", comentó Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Este Buen Fin, Amazon.com.mx ofrece miles de oportunidades para ahorrar y disfrutar, sin importar lo que se esté buscando:

Para expresar el estilo con las mejores marcas, Amazon también tendrá distintas promociones en la categoría de moda y accesorios con hasta 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios de Adidas, Tommy Jeans, Under Armour y Nike, perfectos para renovar el guardarropa de cara al próximo año.

Aprovecha los increíbles descuentos de hasta 55% de descuento y 12 MSI que tendremos en los dispositivos de Amazon como Echo Dot, Fire TV y Fire TV Stick, Ring, Kindle, entre otros ideales para streaming y gaming, reforzar la seguridad del hogar o si lo que se busca es disfrutar de la compañía de libros favoritos en cualquier lugar.

Para quienes buscan mantener su cuidado diario o renovar la rutina de cuidado de piel, será más fácil que nunca ya que la categoría de belleza contará con hasta 50% de descuento y 12 MSI, en marcas como L'Oréal, Neutrogena, Avène y E.l.f.

Los amantes del hogar podrán transformar sus espacios como siempre han soñado ya que podrán encontrar hasta 40% de descuento y 12 MSI en artículos de cocina y electrodomésticos de marcas como Owala, Ninja y T-fal, ideales tanto para preparar platillos favoritos como para equipar una primera cocina.

En electrónicos, Amazon.com.mx ofrecerá hasta 40% de descuento y 15 MSI en pantallas de Hisense, Samsung, LG y Panasonic; hasta 45% de descuento y 15 MSI en bocinas y audífonos de Sony, JBL, Apple y Garmin; además de promociones especiales en videojuegos y consolas como PlayStation, Xbox One y Nintendo Switch con hasta 35% de descuento y 12 MSI, llevando la experiencia a otro nivel, con todo el entretenimiento al alcance de la mano.

Y para sorprender a los más pequeños esta temporada, Amazon.com.mx ofrecerá descuentos de hasta 40% de descuento en juguetes, figuras y coleccionables, muñecas, sets de construcción y vehículos, pensados para regalar experiencias y fomentar la creatividad.

Quienes buscan practicidad en sus esenciales de día a día, podrán aprovechar ofertas en Amazon Súper, la tienda dedicada con más de 600,000 artículos, desde productos de alacena y bebidas hasta artículos de belleza, limpieza y cuidado personal. Amazon Súper ofrece ahorros inteligentes como Suma y Ahorra con hasta 10% de descuento al comprar 5 o más artículos elegibles, y Planea y Ahorra con entregas programadas con descuentos de hasta 10% en compras recurrentes.

Apoyo a Pequeñas Empresas

Durante esta temporada, Amazon ofrece a los clientes la opción de identificar fácilmente los productos locales mediante el distintivo "Pequeñas Empresas" o usando el filtro especial en AQUÍ . Estas marcas locales que van desde suplementos para mascotas de Dogelthy, productos de belleza de Mist Jewel, hasta complementos nutricionales de Matter Smart Nutrients, y participan con promociones de hasta 30% de descuento, así como productos locales en la tienda oficial de Hecho en México .

Amazon Now: entregas en 15 minutos para simplificarte la vida

Amazon México continúa evolucionando su promesa de velocidad con Amazon Now , el servicio de entregas ultrarrápidas en colaboración con Rappi, que permite recibir productos esenciales en menos de 15 minutos. Disponible en 10 ciudades, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Amazon Now ofrece más de 5,000 productos entre productos frescos, artículos de limpieza, medicamentos de venta libre, productos para mascotas, belleza y hogar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Acceso a los beneficios de la membresía Amazon Prime

Con la membresía Amazon Prime, los clientes cuentan con envíos rápidos, gratis y sin mínimo de compra en productos elegibles, acceso a miles de series y películas, noticias y deportes en vivo en Prime Video, 100 millones de canciones sin anuncios y millones de podcasts en Amazon Music, juegos gratis en Prime Gaming, entregas en 15 minutos con Amazon Now con entregas gratuitas durante el periodo de lanzamiento; así como envíos gratis de más de 30,000 restaurantes con Rappi Restaurantes a través de Amazon , todo esto por $99 pesos al mes o $899 pesos al año. Los clientes de Amazon que aún no son miembros Amazon Prime pueden unirse o iniciar una prueba gratuita en página oficial y aprovechar todos los beneficios.

En Amazon paga y recibe tus paquetes como quieras

Comprar en Amazon es más fácil que nunca: elige la forma de pago que mejor se adapte a ti. Puedes usar tarjetas bancarias, pagar a meses sin intereses o a plazos con financiamiento, y también realizar tu compra en efectivo en tiendas como Oxxo, 7-Eleven, Circle K, Farmacias del Ahorro, Waldo's, Extra y Kiosco. Además, están disponibles tarjetas de regalo físicas y digitales, vales de despensa Up Sí Vale y la opción de Pago en Quincenas con Kueski Pay. De igual manera, con Amazon Prime, los clientes disfrutan de entregas gratis el mismo día en 14 ciudades y al día siguiente en más de 80. Y si no puedes recibirlos en casa, Amazon Hub ofrece una red de puntos de recolección seguros en México: un casillero de Amazon o aliados estratégicos como Farmacias del Ahorro, Oxxo, DHL y Estafeta.