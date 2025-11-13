Buen Fin 2025: Amazon se prepara con descuentos y promociones de hasta el 60% y 24 meses sin intereses
¿Estás listo para disfrutar de los descuentos y promociones del Buen Fin 2025? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, aún estás a tiempo, recuerda que habrá miles y miles de marcas participantes.
Un claro ejemplo de esto es Amazon México, que ofrecerá a los clientes acceso a miles de productos con atractivos descuentos y promociones que van hasta el 60% y 24 meses sin intereses en categorías como electrónicos, belleza, hogar, juguetes, moda, dispositivos Amazon, entre muchos otros, para aquellos que busquen ahorrar y adelantar sus compras de fin de año.
Adicionalmente, Amazon México demuestra su compromiso con la economía nacional durante Buen Fin, el evento de compras más importante del país, a través de su colaboración con la Secretaría de Economía para impulsar el programa Hecho en México, dando a pequeñas y medianas empresas mexicanas visibilidad y crecimiento en sus ventas. Esta participación no solo beneficia a los clientes, sino que también fortalece a las pymes que venden a través de la tienda.
“En Amazon México, nuestro compromiso es doble: impulsar la economía nacional a través de nuestra colaboración con la Secretaría de Economía para el programa Hecho en México, y consentir a nuestros clientes con descuentos atractivos durante el Buen Fin. Esta combinación nos permite no solo fortalecer a las pymes mexicanas, sino también ofrecer a nuestros clientes acceso a productos locales de calidad con los mejores precios y beneficios, haciendo que el comercio digital sea más accesible e inclusivo para todos los mexicanos.", comentó Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.
Este Buen Fin, Amazon.com.mx ofrece miles de oportunidades para ahorrar y disfrutar, sin importar lo que se esté buscando:
- Para expresar el estilo con las mejores marcas, Amazon también tendrá distintas promociones en la categoría de moda y accesorios con hasta 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios de Adidas, Tommy Jeans, Under Armour y Nike, perfectos para renovar el guardarropa de cara al próximo año.
- Aprovecha los increíbles descuentos de hasta 55% de descuento y 12 MSI que tendremos en los dispositivos de Amazon como Echo Dot, Fire TV y Fire TV Stick, Ring, Kindle, entre otros ideales para streaming y gaming, reforzar la seguridad del hogar o si lo que se busca es disfrutar de la compañía de libros favoritos en cualquier lugar.
- Para quienes buscan mantener su cuidado diario o renovar la rutina de cuidado de piel, será más fácil que nunca ya que la categoría de belleza contará con hasta 50% de descuento y 12 MSI, en marcas como L'Oréal, Neutrogena, Avène y E.l.f.
- Los amantes del hogar podrán transformar sus espacios como siempre han soñado ya que podrán encontrar hasta 40% de descuento y 12 MSI en artículos de cocina y electrodomésticos de marcas como Owala, Ninja y T-fal, ideales tanto para preparar platillos favoritos como para equipar una primera cocina.
- En electrónicos, Amazon.com.mx ofrecerá hasta 40% de descuento y 15 MSI en pantallas de Hisense, Samsung, LG y Panasonic; hasta 45% de descuento y 15 MSI en bocinas y audífonos de Sony, JBL, Apple y Garmin; además de promociones especiales en videojuegos y consolas como PlayStation, Xbox One y Nintendo Switch con hasta 35% de descuento y 12 MSI, llevando la experiencia a otro nivel, con todo el entretenimiento al alcance de la mano.
- Y para sorprender a los más pequeños esta temporada, Amazon.com.mx ofrecerá descuentos de hasta 40% de descuento en juguetes, figuras y coleccionables, muñecas, sets de construcción y vehículos, pensados para regalar experiencias y fomentar la creatividad.
- Quienes buscan practicidad en sus esenciales de día a día, podrán aprovechar ofertas en Amazon Súper, la tienda dedicada con más de 600,000 artículos, desde productos de alacena y bebidas hasta artículos de belleza, limpieza y cuidado personal. Amazon Súper ofrece ahorros inteligentes como Suma y Ahorra con hasta 10% de descuento al comprar 5 o más artículos elegibles, y Planea y Ahorra con entregas programadas con descuentos de hasta 10% en compras recurrentes.
Apoyo a Pequeñas Empresas
Durante esta temporada, Amazon ofrece a los clientes la opción de identificar fácilmente los productos locales mediante el distintivo "Pequeñas Empresas" o usando el filtro especial en AQUÍ. Estas marcas locales que van desde suplementos para mascotas de Dogelthy, productos de belleza de Mist Jewel, hasta complementos nutricionales de Matter Smart Nutrients, y participan con promociones de hasta 30% de descuento, así como productos locales en la tienda oficial de Hecho en México.
Amazon Now: entregas en 15 minutos para simplificarte la vida
Amazon México continúa evolucionando su promesa de velocidad con Amazon Now, el servicio de entregas ultrarrápidas en colaboración con Rappi, que permite recibir productos esenciales en menos de 15 minutos. Disponible en 10 ciudades, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Amazon Now ofrece más de 5,000 productos entre productos frescos, artículos de limpieza, medicamentos de venta libre, productos para mascotas, belleza y hogar.
Acceso a los beneficios de la membresía Amazon Prime
Con la membresía Amazon Prime, los clientes cuentan con envíos rápidos, gratis y sin mínimo de compra en productos elegibles, acceso a miles de series y películas, noticias y deportes en vivo en Prime Video, 100 millones de canciones sin anuncios y millones de podcasts en Amazon Music, juegos gratis en Prime Gaming, entregas en 15 minutos con Amazon Now con entregas gratuitas durante el periodo de lanzamiento; así como envíos gratis de más de 30,000 restaurantes con Rappi Restaurantes a través de Amazon, todo esto por $99 pesos al mes o $899 pesos al año. Los clientes de Amazon que aún no son miembros Amazon Prime pueden unirse o iniciar una prueba gratuita en página oficial y aprovechar todos los beneficios.
En Amazon paga y recibe tus paquetes como quieras
Comprar en Amazon es más fácil que nunca: elige la forma de pago que mejor se adapte a ti. Puedes usar tarjetas bancarias, pagar a meses sin intereses o a plazos con financiamiento, y también realizar tu compra en efectivo en tiendas como Oxxo, 7-Eleven, Circle K, Farmacias del Ahorro, Waldo's, Extra y Kiosco. Además, están disponibles tarjetas de regalo físicas y digitales, vales de despensa Up Sí Vale y la opción de Pago en Quincenas con Kueski Pay. De igual manera, con Amazon Prime, los clientes disfrutan de entregas gratis el mismo día en 14 ciudades y al día siguiente en más de 80. Y si no puedes recibirlos en casa, Amazon Hub ofrece una red de puntos de recolección seguros en México: un casillero de Amazon o aliados estratégicos como Farmacias del Ahorro, Oxxo, DHL y Estafeta.
Amazon México refuerza su compromiso con el entretenimiento nacional al colaborar nuevamente con el reconocido actor Adrián Uribe, 'El Vitor', quien se convierte en la voz institucional de la temporada de ofertas del Buen Fin. Como parte de esta celebración, el talentoso José Eduardo Derbez, junto a dos destacadas figuras del fútbol mexicano, protagonizan la campaña 'Vamos a entregarlo todo por México', una iniciativa especial que combina las mejores ofertas de Amazon con momentos de diversión para todos los clientes.