Black Friday 2025: Amazon anuncia miles de ofertas

¡Mucha atención! Amazon México anunció una amplia selección de ofertas para Black Friday y Cyber Monday. ¿Estás listo para disfrutar de los mejores descuentos del año?

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de promociones exclusivas en miles de productos en categorías como electrónicos, belleza, hogar, juguetes, moda, dispositivos Amazon, y más.

"Las fiestas decembrinas son para compartir en familia, y en Amazon México queremos ser parte de esta celebración. Con nuestro servicio de entrega de Amazon Prime llegamos el mismo día a 14 ciudades y al día siguiente a más de 80 ciudades del país, haciendo más fáciles las compras de fin de año. Queremos ser el aliado perfecto de nuestros clientes durante estas fiestas, facilitando sus compras con el respaldo de un extraordinario equipo que pone el corazón en cada entrega", comentó Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Los descuentos de la temporada

Moda, calzado, maletas y accesorios: hasta 60% de descuento en marcas premium como Adidas, Tommy Jeans, Under Armour y Nike

Dispositivos Amazon: hasta 55% en Echo Dot, Fire TV, Ring y Kindle

Belleza: hasta 50% de descuento marcas como L'Oréal y Neutrogena

Bocinas y audífonos: hasta 45% en marcas líderes como Sonos, LG y Sony

Electrodomésticos y artículos de cocina: 40% en marcas como Owala y Ninja

Televisores: hasta 40% en marcas líderes LG, Hisense, Samsung, entre otras

Videojuegos y consolas: hasta 35% de descuento con marcas como Nintendo Switch, Xbox, Playstation y más

Juguetes: hasta 40% de descuento en marcas como Lego, Pokemon, Funko, entre otras

Apoyo a las pequeñas empresas

En esta temporada, Amazon México refuerza su compromiso con las pequeñas empresas facilitando a los clientes identificar productos locales a través del distintivo "Pequeñas Empresas" o usando el filtro especial en amazon.com.mx/pymes. Así mismo, podrán encontrar productos locales en la tienda oficial de Hecho en México. Para el sector empresarial, Amazon Business ofrecerá hasta $2,000 MXN de descuento en la primera compra, brindando una solución integral para las necesidades corporativas.

Entregas ultrarrápidas con Amazon Now

Como parte de las ofertas especiales de Black Friday y Cyber Monday, Amazon Now ofrecerá 15% de descuento utilizando los cupones BLACKFRIDAY15 y CYBERMONDAY15. Este servicio de entregas ultrarrápidas, disponible en 10 ciudades incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, permite a los clientes recibir en tan solo 15 minutos más de 5,000 artículos esenciales, incluyendo productos frescos, artículos de limpieza, medicamentos de venta libre, productos para mascotas, belleza y artículos para el hogar.

Beneficios exclusivos con Amazon Access

Durante esta temporada de compras los clientes tendrán 15% de descuento en su primera compra al pagar con Amazon Access, la nueva tarjeta de débito de Amazon, respaldada por Invex y Mastercard, y podrán acceder a ofertas especiales de hasta 35% de descuento en la segunda compra.

Amazon Súper: Más ahorro para el hogar

En Amazon Súper, la tienda especializada que cuenta con más de 600,000 artículos para el hogar, los clientes encontrarán todo lo que necesitan para esta temporada, desde productos de alacena y bebidas hasta artículos de belleza, limpieza y cuidado personal con ahorros especiales que permiten acceder hasta 15% de descuento al comprar 10 o más artículos elegibles.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Más beneficios para aprovechar al máximo las ofertas de temporada