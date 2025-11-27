Black Friday 2025: Amazon anuncia miles de ofertas
¡Mucha atención! Amazon México anunció una amplia selección de ofertas para Black Friday y Cyber Monday. ¿Estás listo para disfrutar de los mejores descuentos del año?
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de promociones exclusivas en miles de productos en categorías como electrónicos, belleza, hogar, juguetes, moda, dispositivos Amazon, y más.
"Las fiestas decembrinas son para compartir en familia, y en Amazon México queremos ser parte de esta celebración. Con nuestro servicio de entrega de Amazon Prime llegamos el mismo día a 14 ciudades y al día siguiente a más de 80 ciudades del país, haciendo más fáciles las compras de fin de año. Queremos ser el aliado perfecto de nuestros clientes durante estas fiestas, facilitando sus compras con el respaldo de un extraordinario equipo que pone el corazón en cada entrega", comentó Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.
Los descuentos de la temporada
- Moda, calzado, maletas y accesorios: hasta 60% de descuento en marcas premium como Adidas, Tommy Jeans, Under Armour y Nike
- Dispositivos Amazon: hasta 55% en Echo Dot, Fire TV, Ring y Kindle
- Belleza: hasta 50% de descuento marcas como L'Oréal y Neutrogena
- Bocinas y audífonos: hasta 45% en marcas líderes como Sonos, LG y Sony
- Electrodomésticos y artículos de cocina: 40% en marcas como Owala y Ninja
- Televisores: hasta 40% en marcas líderes LG, Hisense, Samsung, entre otras
- Videojuegos y consolas: hasta 35% de descuento con marcas como Nintendo Switch, Xbox, Playstation y más
- Juguetes: hasta 40% de descuento en marcas como Lego, Pokemon, Funko, entre otras
Apoyo a las pequeñas empresas
En esta temporada, Amazon México refuerza su compromiso con las pequeñas empresas facilitando a los clientes identificar productos locales a través del distintivo "Pequeñas Empresas" o usando el filtro especial en amazon.com.mx/pymes. Así mismo, podrán encontrar productos locales en la tienda oficial de Hecho en México. Para el sector empresarial, Amazon Business ofrecerá hasta $2,000 MXN de descuento en la primera compra, brindando una solución integral para las necesidades corporativas.
Entregas ultrarrápidas con Amazon Now
Como parte de las ofertas especiales de Black Friday y Cyber Monday, Amazon Now ofrecerá 15% de descuento utilizando los cupones BLACKFRIDAY15 y CYBERMONDAY15. Este servicio de entregas ultrarrápidas, disponible en 10 ciudades incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, permite a los clientes recibir en tan solo 15 minutos más de 5,000 artículos esenciales, incluyendo productos frescos, artículos de limpieza, medicamentos de venta libre, productos para mascotas, belleza y artículos para el hogar.
Beneficios exclusivos con Amazon Access
Durante esta temporada de compras los clientes tendrán 15% de descuento en su primera compra al pagar con Amazon Access, la nueva tarjeta de débito de Amazon, respaldada por Invex y Mastercard, y podrán acceder a ofertas especiales de hasta 35% de descuento en la segunda compra.
Amazon Súper: Más ahorro para el hogar
En Amazon Súper, la tienda especializada que cuenta con más de 600,000 artículos para el hogar, los clientes encontrarán todo lo que necesitan para esta temporada, desde productos de alacena y bebidas hasta artículos de belleza, limpieza y cuidado personal con ahorros especiales que permiten acceder hasta 15% de descuento al comprar 10 o más artículos elegibles.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Más beneficios para aprovechar al máximo las ofertas de temporada
- Amazon Prime: Por solo $99 pesos mensuales o $899 anuales, los miembros disfrutan de envíos rápidos y gratuitos sin mínimo de compra, Prime Video con series, películas, noticias y deportes en vivo, Amazon Music con 100 millones de canciones sin anuncios, Prime Gaming, entregas en 15 minutos con Amazon Now, y envíos gratis en más de 30,000 restaurantes a través de Rappi.
- Múltiples opciones de pago: Facilidades con tarjetas bancarias, meses sin intereses, pagos a plazos con financiamiento, pagos en efectivo en tiendas de conveniencia (Oxxo, 7 Eleven, Circle K, Farmacias del Ahorro, Waldo's y Extra), tarjetas de regalo, vales Up Sí Vale y Pago en Quincenas con Kueski Pay y la tarjeta de débito de Amazon Access.
- Entregas flexibles: Los miembros Prime cuentan con entrega gratuita el mismo día en 14 ciudades y al día siguiente en más de 80 ciudades. Además, la red Amazon Hub ofrece casilleros y puntos de recolección seguros en Farmacias del Ahorro, Oxxo, DHL y Estafeta.