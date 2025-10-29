¿Te preocupa que la IA te quite el trabajo? No te preocupes, Sam Altman dice que algunos puestos que están desapareciendo nunca fueron «trabajo de verdad» para empezar

Las declaraciones de Sam Altman sobre la IA reavivan el debate sobre lo que se considera trabajo real

Los críticos afirman que sus comentarios menosprecian los empleos vulnerables, ya que la automatización está transformando el mercado laboral moderno

Los defensores argumentan que Altman destaca el papel de la IA en la eliminación de tareas repetitivas y de bajo valor

¿Preocupado por la IA? El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, es conocido por sus declaraciones audaces, como su afirmación de que es poco probable que un niño nacido en 2025 sea tan inteligente como la inteligencia artificial.

Sus últimos comentarios sobre la IA, esta vez refiriéndose a su impacto en el futuro del trabajo, han vuelto a provocar indignación en Internet.

En el escenario del evento DevDay de OpenAI, en una entrevista en directo con el fundador del boletín informativo sobre IA Rowan Cheung, Altman respondió a una pregunta sobre cómo un agricultor de hace 50 años podría ver los trabajos actuales.

No es un trabajo real

Altman respondió: "Lo que pasa con ese agricultor... [es que] es muy probable que miren lo que tú o yo hacemos y digan: "eso no es un trabajo de verdad"".

Y continuó: "Si te dedicas a la agricultura... estás haciendo algo que la gente realmente necesita. Les estás proporcionando alimentos, les estás manteniendo con vida. Eso es un trabajo de verdad. Vosotros, los del futuro, la vida se os ha vuelto demasiado fácil".

Puede que la IA te quite el trabajo, pero Altman afirma: "Creo que encontraremos muchas cosas que hacer".

Su sugerencia de que muchos puestos de trabajo modernos podrían no considerarse «trabajo de verdad» provocó inevitablemente una condena generalizada en Internet, con personas que acusaban a Altman de menospreciar los trabajos con mayor riesgo de ser automatizados.

Algunos consideran que sus comentarios son emblemáticos de la creciente brecha entre los creadores de sistemas de IA y los trabajadores más afectados por ellos.

Otros, sin embargo, argumentan que las observaciones de Altman tocan una verdad más amplia sobre la cantidad de empleos actuales que se basan en tareas repetitivas o burocráticas.

Como señala Tom's Hardware, se trata típicamente de roles que el difunto antropólogo David Graeber describió una vez como "trabajos de mierda" y que muchos trabajadores creen en secreto que aportan poco valor social.

Los estudios realizados desde entonces han ofrecido un apoyo mixto a esa afirmación, sugiriendo que los sentimientos de futilidad suelen estar relacionados con una mala gestión más que con los propios trabajos.

Puede que la expresión de Altman haya sido una vez más un poco brusca, pero es difícil negar su argumento subyacente. Es más probable que la IA sustituya las tareas repetitivas que profesiones enteras.

