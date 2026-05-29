Starlink y Amazon podrían hacerse con el espectro de telefonía móvil por satélite de la UE

Es probable que el espectro satelital europeo de 2 GHz se divida en asignaciones europeas y no europeas

Starlink y Amazon Leo podrían presentar ofertas para obtener espacio en el tercio restante a partir de mayo de 2027

Se permitirá al Reino Unido y a Noruega presentar ofertas para obtener espacio en la asignación europea de dos tercios

Si bien la Comisión Europea planea reservar alrededor de dos tercios del espectro de satélites móviles de 2 GHz para empresas europeas, según se informa, los competidores de fuera de la UE se apresuran a hacerse con el tercio restante.

Y nada menos que Starlink, de Elon Musk, y Leo, de Amazon —antes conocido como Proyecto Kuiper—, se apresuran a adquirir la asignación restante.

Por supuesto, habrá algunas excepciones a la regla exclusiva para la UE, ya que las empresas del Reino Unido y Noruega también podrán postularse por espacio en la asignación europea de dos tercios, dejando ese tercio restante en juego para algunos de los principales actores del sector.

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Es probable que Starlink y Amazon Leo se hagan con un tercio de la asignación europea

En este momento, el espectro está en manos de las empresas estadounidenses Viasat y EchoStar, cuyos contratos expiran dentro de un año. En lugar de renovarlos, las nuevas normas de asignación de Europa no solo darán a las empresas europeas la oportunidad de competir por el espacio, sino que también permitirán que otras empresas de fuera de la UE puedan postularse para obtenerlo.

IRIS2, una constelación de 290 satélites, será uno de los proyectos europeos que obtendrá espacio en virtud de la asignación de dos tercios, según detalla un informe exclusivo de Reuters.

El portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, citó «resiliencia, seguridad y capacidad» cuando se le pidió un comentario; los recientes esfuerzos de la Comisión por mejorar la cuota de mercado de las empresas europeas y reducir la dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses no han pasado desapercibidos en todo el sector.

El informe también plantea la posibilidad de reservar todo el espectro para empresas europeas; sin embargo, se cree que la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha expresado su deseo de no excluir a ninguna empresa de las licitaciones, de ahí la probable propuesta de un tercio y dos tercios.

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Se espera que la Comisión dé más detalles pronto, aunque al momento de redactar este artículo no se había proporcionado ninguna actualización.

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