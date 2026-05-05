Samsung presenta una gigantesca maqueta de un buque-centro de datos flotante que podría albergar el futuro ChatGPT de OpenAI

Los centros de datos flotantes pretenden evitar los cuellos de botella de la red eléctrica mediante su instalación en alta mar

El modelo de Samsung se conecta directamente a la red eléctrica costera para acelerar la ampliación de la IA

Las barcazas en alta mar podrían reducir considerablemente los plazos de instalación de los centros de datos

Samsung Heavy Industries ha presentado una maqueta de un gran buque-centro de datos flotante que podría dar soporte a herramientas de IA a nivel mundial.

Samsung y OpenAI firmaron una carta de intenciones en octubre de 2025 para establecer una alianza integral, que incluye el desarrollo de un centro de datos flotante.

El diseño de este centro de datos está pensado específicamente para albergar futuras versiones de sistemas como ChatGPT de OpenAI en una plataforma flotante.

El artículo continúa a continuación.

Estrategia de implementación en el extranjero para la infraestructura de IA

Esta embarcación se ubicaría en alta mar y se conectaría directamente a los sistemas de energía y refrigeración cerca de las instalaciones energéticas costeras.

Samsung afirma que este concepto reduce el tiempo de construcción de los centros de datos terrestres —que suele durar años— a un plazo mucho más corto.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de Mousterian Corp., una empresa desarrolladora de infraestructura con sede en Dallas, especializada en computación de IA de alta densidad.

El modelo flotante tiene como objetivo acortar el tiempo necesario para garantizar la energía y la refrigeración para las cargas de trabajo de IA.

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En lugar de esperar nuevas conexiones a la red eléctrica, el sistema atraca cerca de plantas térmicas o nucleares existentes.

Este enfoque trata la costa como una zona de despliegue para la infraestructura digital, y las barcazas transportan salas de datos totalmente refrigeradas por líquido que pueden escalar según la demanda.

Los desarrolladores sostienen que «la rapidez en el suministro de energía es la nueva ventaja competitiva» para las herramientas de IA y los operadores de la nube.

Cualquiera que pueda activar la computación y la energía rápidamente obtiene una ventaja real sobre los rivales más lentos.

Es por eso que la asociación afirma que esta estrategia puede reducir el tiempo de entrega de capacidad de años a trimestres para algunos sitios.

El socio con sede en Dallas dice que la iniciativa del centro de datos flotante pretende ofrecer más de 1,5 GW de capacidad en unos tres años.

«La rapidez en el suministro de energía es la nueva ventaja competitiva. Nos hemos asociado cuidadosamente con algunos de los principales conglomerados mundiales, lo que nos permitirá ofrecer más de 1.500 MW de capacidad en los próximos tres años», afirmó Min Suh, director ejecutivo de Mousterian Corp.

Sin embargo, esta cifra implica que habrá múltiples proyectos basados en barcazas, cada uno de ellos sujeto a las limitaciones locales de energía y de la red eléctrica.

Cada embarcación albergaría miles de servidores diseñados para cargas de entrenamiento e inferencia de IA.

El objetivo de 1,5 GW también depende de las autorizaciones, la velocidad de construcción y la disponibilidad de agua adyacente a las plantas de carga base.

Algunos analistas dudan de que ese ritmo pueda mantenerse en la práctica, y los centros de datos marítimos aún enfrentan obstáculos técnicos, normativos y económicos a gran escala.

Riesgos e incertidumbres operativas en el mar

Aunque los centros de datos flotantes resuelven algunos de los problemas asociados a los centros de datos terrestres, también plantean nuevos retos.

A los expertos les preocupa que estas instalaciones generen nuevos riesgos en materia de ciberseguridad, acceso físico y fiabilidad a largo plazo.

Los entornos de agua salada, la exposición a las tormentas y los tiempos de respuesta ante emergencias complican considerablemente las operaciones.

El mantenimiento y los enlaces de fibra óptica también resultan más complejos en alta mar que en tierra.

Además, las afirmaciones de entregar 1,5 GW en 36 meses se basan en plazos no comprobados en materia de construcción naval, obtención de permisos e incorporación de inquilinos.

La demanda del mercado de herramientas de IA y centros de datos es real, pero la ejecución sigue siendo incierta.

El modelo puede añadir una opción de nicho en lugar de revolucionar la forma en que se aloja la mayor parte de la computación de IA, y la verdadera prueba será cuántas barcazas se pongan realmente en funcionamiento según lo planeado.

A través de Dallas Innovates

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