Openbank acelera su expansión en México: más de 500 mil clientes y $10 mil millones en saldos

Openbank, la plataforma 100% digital del Grupo Santander, ha superado los 500 mil clientes en México y captado más de 10 mil millones de pesos en saldos, consolidando su posición como una de las fintechs de mayor crecimiento en el país.

Este desempeño, alcanzado en su tercer trimestre desde el lanzamiento, refleja la creciente preferencia de los usuarios por soluciones financieras digitales que priorizan la simplicidad, seguridad y transparencia. Una parte significativa de su base de clientes pertenece a nuevas generaciones que valoran operar desde el celular, sin comisiones ocultas y con productos diseñados para cada etapa de su vida financiera.

Openbank reafirma su compromiso de transformar la relación de los mexicanos con sus finanzas mediante procesos 100% digitales, atención personalizada en todos sus canales y herramientas tecnológicas avanzadas para la protección de recursos y datos. Su crecimiento también evidencia la madurez digital del mercado financiero mexicano y el liderazgo de Santander en la evolución de la banca.