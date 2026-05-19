Microsoft presenta los nuevos portátiles Surface for Business y los dispositivos 2 en 1 Surface Pro for Business, lo que demuestra que tu próximo dispositivo de trabajo contará con la inteligencia artificial como elemento central

Microsoft presenta los nuevos dispositivos Surface para empresas

El nuevo Surface Laptop para empresas cuenta con procesamiento de IA integrado y batería con autonomía para todo el día

El nuevo Surface Pro para empresas ofrece mayor portabilidad y conectividad para trabajar en cualquier lugar

Microsoft ha presentado una serie de nuevos dispositivos Surface destinados a ayudar a los usuarios empresariales a sacar el máximo partido a la IA en el trabajo.

La empresa afirma que sus dos nuevas ediciones del Surface Laptop for Business y su nuevo dispositivo Surface Pro for Business están diseñados pensando en la IA, sin dejar de ser portátiles y potentes para hacer frente a todo tipo de tareas.

Equipados con procesadores Intel Core Ultra Series 3 y con una batería que dura todo el día, los nuevos dispositivos buscan ofrecer a los empleados de oficina y a los profesionales de todos los sectores la oportunidad de experimentar la IA en el trabajo, estén donde estén.

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Surface Laptop for Business

(Image credit: Microsoft)

«Siempre hemos creído que el hardware que utilizan las personas permite a las empresas y a los equipos alcanzar mayores logros», afirmó Nancie Gaskill, vicepresidenta de la división Surface y directora de operaciones de Microsoft. «Surface se creó para establecer el estándar de lo que puede ser una PC con Windows 11 de primera categoría, y ese estándar nunca ha sido tan alto».

El nuevo Surface Laptop for Business de nivel básico estará disponible en configuraciones de 16 GB o 24 GB, con un precio a partir de 1499 dólares, y se lanzará una edición de 8 GB más adelante en 2026 por 1299,99 dólares.

Contará con una pantalla de 12 pulgadas, un SSD extraíble de cuarta generación, conectividad Wi-Fi 7, compatibilidad con dos monitores 4K y procesamiento de IA integrado, lo que cumple con muchas de las necesidades de los usuarios cotidianos, además de una duración de batería más del doble que la del Surface Laptop 5.

Para los usuarios avanzados, también hay una edición Surface Laptop for Business disponible con configuraciones de pantalla de 13,8 o 15 pulgadas, con un precio a partir de 1.949,99 dólares. Este dispositivo de gama alta también contará con un panel táctil háptico mejorado y una pantalla de privacidad opcional, lo que permitirá a los usuarios garantizar su protección sin importar dónde se encuentren, así como una cámara frontal Full HD 1080p para videollamadas de alta calidad, múltiples puertos USB e incluso un lector de tarjetas MicroSD.

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Surface Pro for Business

(Image credit: Microsoft)

La nueva Surface Pro para empresas es la última incorporación a la gama de dispositivos 2 en 1 de Microsoft, con un diseño delgado y ligero que cabe fácilmente en una mochila y pesa menos de 1 kg.

Sin embargo, no es ligero en cuanto a hardware, ya que ofrece hasta 64 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento adicional, además de 2 puertos USB-C y una conexión Thunderbolt 4, junto con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 para una mayor conectividad.

Con una pantalla de 13 pulgadas con una resolución de 2880 x 1920, Microsoft afirma que la relación de aspecto 3:2 del dispositivo ayudará a los usuarios a alternar entre sus aplicaciones y servicios más utilizados, combinando entradas táctiles, con lápiz, por voz o mediante teclado (que se venderá por separado).

Habrá una opción 5G disponible, lo que permitirá la conectividad sobre la marcha, y una carcasa de aluminio 100 % reciclado significa que el dispositivo será extremadamente portátil, y su duración de batería de 17 horas es más del doble que la del Surface Pro 9.

Todos los nuevos dispositivos Surface for Business están disponibles a partir de hoy.

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