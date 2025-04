México avanza hacia una educación digital con tecnología de vanguardia

La transformación digital del sistema educativo mexicano toma impulso con la presentación de soluciones tecnológicas innovadoras por parte de SMART Technologies, compañía líder en tecnología educativa. En un evento que reunió autoridades, expertos y docentes, se expusieron herramientas diseñadas para potenciar el aprendizaje interactivo y mejorar el entorno escolar en todo el país.

El encuentro sirvió como espacio para compartir buenas prácticas internacionales y dar a conocer estrategias que fomentan una educación inclusiva y participativa, en sintonía con los desafíos del siglo XXI. Las soluciones de SMART Technologies buscan fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, facilitando recursos tanto a estudiantes como a docentes.

El evento contó con la presencia del Diputado José Gloria López, promotor de iniciativas que impulsan el uso de tecnología en el ámbito educativo, y Jeff Lowe, Vicepresidente Ejecutivo de SMART Technologies, quien destacó la importancia de modernizar la enseñanza en América Latina. Lowe afirmó que la tecnología educativa no solo optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también ayuda a gobiernos y comunidades a desarrollar una visión de futuro para las nuevas generaciones.

